https://uz.sputniknews.ru/20250507/shavkat-mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-predsedatelyu-knr-si-tszinpinu-49236755.html
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину
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Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2025-05-07T10:42+0500
2025-05-07T10:42+0500
2025-05-07T10:42+0500
соболезнования
шавкат мирзиёев
узбекистан
китай
трагедия
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагедией в провинции Гуйчжоу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Для информации: в минувшее воскресенье в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая на одной из рек перевернулись четыре лодки с туристами. В результате погибли десять человек. Всего в воде оказались 84 пассажира и члена экипажа, 70 из них госпитализированы.
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кнр трагедия мирзиёев соболезнования си цзиньпин
кнр трагедия мирзиёев соболезнования си цзиньпин
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину
Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагедией в провинции Гуйчжоу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате трагедии в провинции Гуйчжоу Китая", — говорится в сообщении.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Для информации: в минувшее воскресенье в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая на одной из рек перевернулись четыре лодки с туристами. В результате погибли десять человек. Всего в воде оказались 84 пассажира и члена экипажа, 70 из них госпитализированы.