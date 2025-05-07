https://uz.sputniknews.ru/20250507/shavkat-mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-predsedatelyu-knr-si-tszinpinu-49236755.html

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

2025-05-07T10:42+0500

2025-05-07T10:42+0500

2025-05-07T10:42+0500

соболезнования

шавкат мирзиёев

узбекистан

китай

трагедия

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагедией в провинции Гуйчжоу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Для информации: в минувшее воскресенье в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая на одной из рек перевернулись четыре лодки с туристами. В результате погибли десять человек. Всего в воде оказались 84 пассажира и члена экипажа, 70 из них госпитализированы.

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