https://uz.sputniknews.ru/20250507/uzbekistan-sovetskiy-kosmicheskiy-apparat-padeniye-veroyatnost-49239223.html

Узбеккосмос рассказал о вероятности падения советского космического аппарата на Узбекистан

Узбеккосмос рассказал о вероятности падения советского космического аппарата на Узбекистан

Sputnik Узбекистан

По предварительным расчетам, падение обломков аппарата на землю может произойти с 9 по 11 мая. Скорость удара о землю может достигнуть 500 км в час

2025-05-07T13:55+0500

2025-05-07T13:55+0500

2025-05-07T14:42+0500

общество

узбекистан

космос

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49239061_0:13:1668:951_1920x0_80_0_0_8aa9269c7ba6ab80970e10129589f101.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В настоящее время в соцсетях широко обсуждают новости, связанные с падением на Землю межпланетного космического аппарата "Космос-482," запущенного 53 года назад в рамках программы "Венера". По некоторым предположениям его геолокация может совпадать с территорией стран Азии или ЦА.Начальник отдела внедрения новых технологий агентства "Узбеккосмос" Ахрор Агзамов проанализировал вероятность падения советского космического аппарата на Узбекистан.Он напомнил, что запущенный в космос более полувека назад межпланетный космический аппарат из-за неудачной работы последней ступени ракеты-носителя остался на орбите Земли.По предварительным расчетам, падение обломков аппарата на землю может произойти с 9 по 11 мая.По словам Агзамова, пока трудно точно сказать, где именно упадет "Космос-482." Вероятность его падения на территорию Узбекистана в настоящее время оценивают в пределах 0,3-0,5%.Несмотря на то, что большая часть аппарата сгорает при входе в атмосферу, особую опасность представляет титановый шар массой около 500 кг, предназначенный для посадки и работы в суровых условиях Венеры. Вероятнее всего, что этот компонент после входа в атмосферу Земли упадет целиком. Несмотря на наличие парашюта, он может не сработать после 53 лет пребывания в космосе. Ожидается, что скорость удара о землю может достигнуть 500 км в час.В случае обнаружения фрагментов, эксперт Узбеккосмоса рекомендовал немедленно сообщить об этом официальным лицам и ни при каких обстоятельствах не контактировать с остатками аппарата, поскольку они могут содержать опасные химические вещества.Для справки: Ташкентское машиностроительное конструкторское бюро участвовало в поздних этапах программы "Венера". В бюро проектировали и производили устройства для забора грунта и бурения для аппаратов "Венера-13 и 14" (1982) и "Вега-1 и 2" (1985). Испытания проводили в испытательном центре в селе Невич Ташкентской области.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбеккосмос вероятность падение космический аппарат узбекистан