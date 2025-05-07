https://uz.sputniknews.ru/20250507/uzbekistane-vozmeschat-uscherb-ponesennyy-kiberprestuplenie-postanovlenie-49231923.html

В Узбекистане убытки от киберпреступности будут возмещать — постановление

В Узбекистане убытки от киберпреступности будут возмещать — постановление

Sputnik Узбекистан

Принято постановление Президента "О мерах, направленных на дальнейшее усиление деятельности по борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью информационных технологий"

2025-05-07T09:54+0500

2025-05-07T09:54+0500

2025-05-07T10:00+0500

узбекистан

кибербезопасность

уголовный кодекс

шавкат мирзиёев

постановление

банк

киберпреступность

минюст узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за кражу денег или другого имущества с использованием информационных технологий. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое усилит меры наказания за киберпреступления, сообщает Минюст.Постановлением поручено внести изменения в законодательство, усиливающие ответственность юридических лиц за несоблюдение требований кибербезопасности и за все преступления в сфере информационных технологий.Также глава государства поручил разработать проект отдельного закона, который предусмотрит внедрение единой практики работы в сфере противодействия киберпреступлениям.Будет установлен порядок взыскания материального ущерба, причиненного киберпреступлениями в результате несоблюдения банками, операторами платежных систем, платежными организациями и другими учреждениями требований информационной и кибербезопасности, за их счет.С целью предотвращения киберпреступлений в стране будут публично объявлять список банков и платежных организаций, допустивших киберпреступления из-за уязвимостей в их информационных системах, а также раннего выявления онлайн-мошеннических схем.Уполномоченным органом в Узбекистане в сфере борьбы с киберпреступностью определено министерство внутренних дел.Вместе с тем, согласно постановлению, в конце каждого месяца будет обнародован перечень банков и платежных организаций, в системах которых зафиксировано наибольшее количество киберпреступлений. Центробанк внедрит систему выявления признаков мошеннических схем ("финансовая пирамида"), направленных на привлечение денежных средств населения, а также оперативного оповещения правоохранительных органов о них. Предусмотрено использование на бесплатной основе услуг целевой (таргетированной) рекламы в интернете и соцсетях для оповещения о видах киберпреступлений и способах их совершения. В ноябре каждого года на республиканском уровне будет проводиться "Месячник повышения киберкультуры".В настоящее время в Уголовном Кодексе Узбекистана преступления в сфере информационных технологий предусматривают наказание по семи статьям на срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

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