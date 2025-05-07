https://uz.sputniknews.ru/20250507/v-zone-svo-zvuchit-legendarnyy-okudjava-49238015.html
А значит нам нужна одна победа: в зоне СВО звучит легендарный Окуджава
А значит нам нужна одна победа: в зоне СВО звучит легендарный Окуджава
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы поздравили всех с Днем Победы.
2025-05-07T11:33+0500
2025-05-07T11:33+0500
2025-05-07T12:02+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Участники специальной военной операции поздравили всех с Днем Победы стихами Булата Окуджавы.Людей разного возраста, разных национальностей, с разными позывными, на разных участках фронта объединяет готовность довести битву с нацизмом до логического конца, стоя плечом к плечу, как когда-то их деды. Строки, написанные в 70-е годы прошлого века, бардом, который сам родился в День Победы, не теряют злободневности и все столь же пронзительны.
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победа сво окуджава россия бойцы
победа сво окуджава россия бойцы
А значит нам нужна одна победа: в зоне СВО звучит легендарный Окуджава
11:33 07.05.2025 (обновлено: 12:02 07.05.2025)
Российские бойцы поздравили всех с Днем Победы.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Участники специальной военной операции поздравили всех с Днем Победы стихами Булата Окуджавы.
Людей разного возраста, разных национальностей, с разными позывными, на разных участках фронта объединяет готовность довести битву с нацизмом до логического конца, стоя плечом к плечу, как когда-то их деды.
Строки, написанные в 70-е годы прошлого века, бардом, который сам родился в День Победы, не теряют злободневности и все столь же пронзительны.