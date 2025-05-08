https://uz.sputniknews.ru/20250508/eaeu-status-strany-tarifnyye-preferentsii-49251377.html
ЕАЭС возвращает трем странам статус пользователей единой системы тарифных преференций
ЕАЭС возвращает трем странам статус пользователей единой системы тарифных преференций
Sputnik Узбекистан
Принятое решение основано на анализе изменений экономических показателей
2025-05-08T13:50+0500
2025-05-08T13:50+0500
2025-05-08T13:50+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в перечни развивающихся и наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь идет об актуализации списка государств, которым ЕАЭС в одностороннем порядке предоставляет тарифные преференции в виде снижения или обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров.Кроме того, с учетом обновленной информации о классификации стран по уровню дохода, подготовленной Всемирным банком, решено исключить из числа пользователей системы Республику Маршалловы Острова и Республику Эль-Сальвадор, а также пересмотреть преференциальный статус Королевства Бутан и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи с наименее развитых на развивающиеся.Данное решение является продолжением последовательной работы ЕЭК по администрированию единой системы тарифных преференций Союза, отметили в комиссии.Для адаптации экономических операторов к меняющимся условиям ведения внешнеторговой деятельности Решением Совета ЕЭК предусмотрены соответствующие переходные периоды.Для справки: единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено соответствующим решением Совета Евразийской экономической комиссии.
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еаэс страны статус тарифные преференции
еаэс страны статус тарифные преференции
ЕАЭС возвращает трем странам статус пользователей единой системы тарифных преференций
Принятое решение основано на анализе изменений экономических показателей.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik
. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в перечни развивающихся и наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Речь идет об актуализации списка государств, которым ЕАЭС в одностороннем порядке предоставляет тарифные преференции в виде снижения или обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров.
"Принятое решение основано на анализе изменений экономических показателей и предусматривает включение Иордании, Ливана и Самоа в категорию развивающихся стран — пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС (до 2021 года уже являлись бенефициарами союзной системы)", — говорится в сообщении.
Кроме того, с учетом обновленной информации о классификации стран по уровню дохода, подготовленной Всемирным банком, решено исключить из числа пользователей системы Республику Маршалловы Острова и Республику Эль-Сальвадор, а также пересмотреть преференциальный статус Королевства Бутан и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи с наименее развитых на развивающиеся.
Данное решение является продолжением последовательной работы ЕЭК по администрированию единой системы тарифных преференций Союза, отметили в комиссии.
"Сегодняшнее решение будет способствовать созданию условий для экономического роста развивающихся и наименее развитых стран, а также дальнейшему наращиванию торговли с ними государств-членов ЕАЭС", — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Для адаптации экономических операторов к меняющимся условиям ведения внешнеторговой деятельности Решением Совета ЕЭК предусмотрены соответствующие переходные периоды.
Для справки: единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено соответствующим решением Совета Евразийской экономической комиссии.