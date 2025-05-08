https://uz.sputniknews.ru/20250508/eaeu-status-strany-tarifnyye-preferentsii-49251377.html

ЕАЭС возвращает трем странам статус пользователей единой системы тарифных преференций

ЕАЭС возвращает трем странам статус пользователей единой системы тарифных преференций

Sputnik Узбекистан

Принятое решение основано на анализе изменений экономических показателей

2025-05-08T13:50+0500

2025-05-08T13:50+0500

2025-05-08T13:50+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пошлины

таможня

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в перечни развивающихся и наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.Речь идет об актуализации списка государств, которым ЕАЭС в одностороннем порядке предоставляет тарифные преференции в виде снижения или обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров.Кроме того, с учетом обновленной информации о классификации стран по уровню дохода, подготовленной Всемирным банком, решено исключить из числа пользователей системы Республику Маршалловы Острова и Республику Эль-Сальвадор, а также пересмотреть преференциальный статус Королевства Бутан и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи с наименее развитых на развивающиеся.Данное решение является продолжением последовательной работы ЕЭК по администрированию единой системы тарифных преференций Союза, отметили в комиссии.Для адаптации экономических операторов к меняющимся условиям ведения внешнеторговой деятельности Решением Совета ЕЭК предусмотрены соответствующие переходные периоды.Для справки: единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Положение об условиях и порядке ее применения утверждено соответствующим решением Совета Евразийской экономической комиссии.

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