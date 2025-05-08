https://uz.sputniknews.ru/20250508/peregovory-putina-i-si-tszinpina-49256104.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина — главное

Переговоры Путина и Си Цзиньпина — главное

Sputnik Узбекистан

Председатель КНР находится с официальным визитом в РФ для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

2025-05-08T15:00+0500

2025-05-08T15:00+0500

2025-05-08T16:58+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Москве прошли переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля.До начала переговоров в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.В ходе переговоров в узком составе Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы.Глава РФ сообщил о готовности вновь посетить Китай с официальным визитом.По его словам, правительства России и КНР работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.Российский лидер отметил, что визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России и предложил Си Цзиньпину обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.В свою очередь глава Китая заявил, что очень рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в Кремле в расширенном составе с участием делегаций.Основные заявления российского лидераТакже президент России Владимир Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между РФ и КНР.В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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