Переговоры Путина и Си Цзиньпина — главное
15:00 08.05.2025 (обновлено: 16:58 08.05.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
© Фотохост-агентство РИА Новости/
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Председатель КНР находится с официальным визитом в РФ для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Москве прошли переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля.
До начала переговоров в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.
В ходе переговоров в узком составе Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы.
Глава РФ сообщил о готовности вновь посетить Китай с официальным визитом.
"Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран. Отношения Москвы и Пекина носят взаимовыгодный характер", — заявил российский лидер.
По его словам, правительства России и КНР работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.
Российский лидер отметил, что визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России и предложил Си Цзиньпину обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.
В свою очередь глава Китая заявил, что очень рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.
"Пекин и Москва готовы защищать правду об истории Второй мировой войны. Российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали Великую Победу, внеся огромный исторический вклад в дело мира во всем мире и прогресс человечества", — сказал Си Цзиньпин.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в Кремле в расширенном составе с участием делегаций.
Основные заявления российского лидера
Рекордные показатели товарооборота РФ и Китая — это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается.
Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире.
Правительства РФ и КНР эффективно работают. Предпринимаются меры системного характера, которые позволят повысить уровень финансовой и технической независимости нашего взаимодействия.
РФ готова расширять ассортимент экспорта агропромышленной продукции в КНР.
Россия приветствует создание и перенос производств КНР на ее территорию.
Россия намерена создавать комфортные условия для деятельности китайских компаний в РФ.
В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене.
Сотрудничество России и Китая будет развиваться и далее на благо народов двух стран.
Россия и Китай будут модернизировать транспортную инфраструктуру и переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим.
Энергетика является локомотивом связей России и Китая.
На подходе новые российско-китайские инициативы в сфере энергетики.
Также президент России Владимир Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между РФ и КНР.
В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.