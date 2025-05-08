https://uz.sputniknews.ru/20250508/potomki-natsistov-u-vlasti--video-49249912.html

Потомки нацистов у власти — видео

Потомки нацистов у власти — видео

Sputnik Узбекистан

Эсэсовцы, друзья Геббельса и офицеры вермахта — предки представителей западного истеблишмента

2025-05-08T12:40+0500

2025-05-08T12:40+0500

2025-05-08T12:40+0500

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

9 мая

день победы

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В этом году мир отмечает 80-летие Победы над фашизмом. Западные политики выражают недовольство предстоящими мероприятиями в столице РФ.Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ссылается на четкое указание Евросоюза — не участвовать в противоречащих ценностям ЕС мероприятиях в Москве, приуроченных к 9 мая.Эти призывы адресованы и лидерам государств, претендующих на членство в ЕС.Напомним, кем были предки тех, кто сегодня угрожает странам, желающим почтить память победителей.Дед премьер-министра Польши Дональда Туска — Йозеф Туск строил концлагерь Штутгоф и служил в Вермахте.Брат прадеда Каи Каллас — Александр Альвер — служил пастором прихода Виру-Нигула. До войны был участником скандальных историй, связанных с домогательствами. В сентябре 1944-го, накануне освобождения Эстонии от нацистов, бежал в Германию, где и прожил до 1949 года.Немало потомков нацистов и в правящей верхушке Германии.Дед нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца — Йозеф Пауль Совиньи — состоял в резерве нацистских штурмовиков. А ранее, еще будучи бургомистром Брилона, переименовывал местные улицы в честь Гитлера и Геринга.Вальтер Гранцов — прадед Роберта Хабека, занимавшего должность вице-канцлера Германии последние три с половиной года – осужден за военные преступления.Вальтер командовал бригадой СС и заставлял узников концлагерей работать на своей плантации. СМИ считали его близким другом Геббельса.Дед Анналены Бербок — экс министра иностранных дел Германии и нынешнего кандидата на пост нового председателя Генассамблеи ООН — Вальдемар Бербок — офицер Верхмата, убежденный нацист, награжден "Крестом за военные заслуги".Предки федерального президента соседней Австрии — Александра Ван Дер Беллена — выходцы из России, переехавшие в Эстонию в Гражданскую войну. В 1940-м бежали в Германию, как "немецкие репатрианты". Ван дер Беллену регулярно напоминают о предательском переезде его отца в развязавший мировую войну Третий Рейх, а австрийские политики и вовсе прямо обвиняют его в связях с нацистами.Потомки пособников нацистов встречаются и во власти бывших "Стран Оси".Дзиро Исида, отец премьер-министра Японии Сигэру Исиба, во время Второй Мировой служил в японских оккупационных войсках Сингапура.Отец главы Сената Италии Иняцио Ла Русса — Нино Ла Русса еще в годы студенчества был членом Фашистских университетских групп, а в 1938-м стал политсекретарем Национальной фашистской партии Патерно. Ушел добровольцем на североафриканский фронт.В связях с нацистами подозревают даже деда Эммануэля Макрона. Андре Макрон работал окружным управляющим железнодорожной компании SNFC, которая в годы оккупации переправляла в немецкие концлагеря тысячи евреев.В том числе и по путям, находившимся под управлением Андре Макрона.Потомки нацистов есть и за океаном.Член палаты общин Канады Христя Фриланд, ранее занимавшая высокие посты в правительстве, является внучкой уроженца Львовской области Михаила Хомяка.До войны Хомяк входил в редколлегию газеты "Дiло" — официального рупора ОУН*.А после 1941-года сотрудничал с нацистами в Кракове, став главным редактором издания "Краковские вести".Газета открыто разжигала ненависть к евреям, восхваляла Гитлера, одного из главных организаторов Холокоста Ганса Франка и идейного создателя дивизии СС "Галичина"* Владимира Кубийовича.Эти примеры — лишь малая часть, верхушка айсберга.Потомков нацистов и их пособников на Западе гораздо больше. Какие тайны кроются в семейных альбомах европейских политиков? Не они ли причина стараний переписать историю?Почему историческая правда стоит у них поперек горла, и они не пускают мировых лидеров на Парад Победы в Москве? Подробности — в видео.

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