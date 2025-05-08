https://uz.sputniknews.ru/20250508/uzbekistan-prizyvaet-indiyu-pakistan-diplomaticheskiy-dialog-49249448.html

Узбекистан призывает Индию и Пакистан сосредоточиться на дипломатическом диалоге

Узбекистан призывает Индию и Пакистан сосредоточиться на дипломатическом диалоге

Sputnik Узбекистан

Узбекистан представил свою позицию на эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном.

2025-05-08T11:30+0500

2025-05-08T11:30+0500

2025-05-08T11:30+0500

мид узбекистана

индия

пакистан

конфликт

заявление

общество

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекская сторона с обеспокоенностью следит за развитием ситуации, связанной с ростом напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.В своем заявлении МИД Узбекистана призвал Индию и Пакистан отдать приоритет дипломатическому диалогу.Также отмечается, что Узбекистан готов поддержать любые международные или региональные усилия, направленные на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов на туристов в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.

https://uz.sputniknews.ru/20250501/indiya-gotovit-udar-vozmezdiya-po-pakistanu-tseli-sredstva-i-posledstviya-49122688.html

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