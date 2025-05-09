Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 2

При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка). По данным наградных документов на Портале "Память народа" Широбоков Александр Иванович уроженец Нарышкино Орловской обл., расположенного недалеко от Карачева. Согласно "Схеме боевого порядка частей 17-й зенад" на 14.08.43 (накануне освобождения Карачева) 1267-й зенап находился в районе между н.п. Глыбочка — Аксинино — Долгий — практически на подступах к городу. Летний комбинезон, в который одет Широбоков, переделанная пряжка ремня и характерные загрязнения рук косвенно подтверждают отношение их обладателя к специальности автослесаря.