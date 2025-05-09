Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 2
12:00 09.05.2025 (обновлено: 13:14 09.05.2025)
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1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. Поражения первых недель не убили надежды на Победу, путь до которой оказался тяжел и кровав. Главные вехи этого пути никогда не будут забыты.
Великая Отечественная война стала важнейшим этапом в истории человечества, показав героизм и стойкость советского народа в борьбе против фашизма.
© Foto : Public domain/Pavel TroshkinСанинструктор батареи 45-мм пушек Анна Андреевна Соколова (1922- 07.08.1943) перевязывает раненого в бою солдата на Орловско-Курском направлении. Позади ведет огонь расчет 82-мм миномета минометной роты 3-го стрелкового батальона 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии, командир минометного расчета сержант Абдурахман Ендольенович Валеев (1914-28.07.1943).
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Санинструктор батареи 45-мм пушек Анна Андреевна Соколова (1922- 07.08.1943) перевязывает раненого в бою солдата на Орловско-Курском направлении. Позади ведет огонь расчет 82-мм миномета минометной роты 3-го стрелкового батальона 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии, командир минометного расчета сержант Абдурахман Ендольенович Валеев (1914-28.07.1943).
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Battle of Kursk (cropped image)При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка). По данным наградных документов на Портале "Память народа" Широбоков Александр Иванович уроженец Нарышкино Орловской обл., расположенного недалеко от Карачева. Согласно "Схеме боевого порядка частей 17-й зенад" на 14.08.43 (накануне освобождения Карачева) 1267-й зенап находился в районе между н.п. Глыбочка — Аксинино — Долгий — практически на подступах к городу. Летний комбинезон, в который одет Широбоков, переделанная пряжка ремня и характерные загрязнения рук косвенно подтверждают отношение их обладателя к специальности автослесаря.
При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы. На красноармейце трофейный поясной ремень вермахта, с кустарно вырезанной звездой на пряжке. Александр Иванович Широбоков (1921 г.р.), военнослужащий 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 г. — ефрейтор, слесарь автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка). По данным наградных документов на Портале "Память народа" Широбоков Александр Иванович уроженец Нарышкино Орловской обл., расположенного недалеко от Карачева. Согласно "Схеме боевого порядка частей 17-й зенад" на 14.08.43 (накануне освобождения Карачева) 1267-й зенап находился в районе между н.п. Глыбочка — Аксинино — Долгий — практически на подступах к городу. Летний комбинезон, в который одет Широбоков, переделанная пряжка ремня и характерные загрязнения рук косвенно подтверждают отношение их обладателя к специальности автослесаря.
© Sputnik / Vladimir Ivanov / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.
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© Sputnik / Vladimir Ivanov/
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина, прервав сильно укрепленную оборонительную линию врага на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти всю левобережную Херсонщину. Форсирование озера Сиваш.
© Sputnik / Kazimir / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.
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© Sputnik / Kazimir/
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Днепр. 21 сентября 1943 войска 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта освободили город Барышевка в Киевской области. Выжившая местная жительница с ребенком на пепелище родного дома, уничтоженного немцами при отступлении.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение Запорожья от нацистских оккупантов войсками левого крыла Юго-Западного фронта в ходе битвы за Днепр. Плотина Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина взорванная фашистами во время отступления.
© Foto : Public domain/Boris VelyashevДевушка освобожденного Кореиза пишет на стене "Слава доблестным бойцам Красной Армии", другая девушка разговаривает с двумя солдатами.
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Девушка освобожденного Кореиза пишет на стене "Слава доблестным бойцам Красной Армии", другая девушка разговаривает с двумя солдатами.
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Crimean Offensive (cropped image)Освобожденный Севастополь. Май 1944 года
Освобожденный Севастополь. Май 1944 года
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Завод Войкова в Керчи снова наш.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин(слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин(слева направо) перед началом одного из заседаний. Стоят: министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, американский военачальник Омар Нельсон Брэдли, Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.
© Foto : Public domain/Emmanuil YevzerikhinБатарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. 110-го ГАП ведет огонь по немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года. На переднем плане — командир огневого взвода 1-й батареи 110-го гаубичного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской Могилевской бригады 49-й армии лейтенант Вячеслав Сергеевич Царапкин (1924 г.р.).
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Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. 110-го ГАП ведет огонь по немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года. На переднем плане — командир огневого взвода 1-й батареи 110-го гаубичного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской Могилевской бригады 49-й армии лейтенант Вячеслав Сергеевич Царапкин (1924 г.р.).
© Sputnik / Valery Sukhodolskiy / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.
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© Sputnik / Valery Sukhodolskiy/
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Белорусская наступательная операция (операция "Багратион") с 23 июня по 29 августа 1944 года. Группа красноармейцев поднимается в атаку во время боев за освобождение Белоруссии. Минское направление.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Дети, освобожденные из немецкого плена.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Хейльсбергская наступательная операция 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в ходе Восточно-Прусской операции. Салют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив).
© Sputnik / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских войск. В ходе Сероцкой наступательной операции 30 августа — 2 ноября 1944 года советские войска 1-го Белорусского фронта захватили и удержали крупный плацдарм в районе городов Пултуск и Сероцк. Этот плацдарм стал исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года. Бои на улицах Пултуска. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / East Prussian Offensive (cropped image)Огонь РС "Катюши" 10-го танкового корпуса утром 21.1.45, до восхода солнца перед штурмом города Танненберг.
Огонь РС "Катюши" 10-го танкового корпуса утром 21.1.45, до восхода солнца перед штурмом города Танненберг.
© Sputnik / Knorring / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.
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© Sputnik / Knorring/
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм Берлина. Колонна красноармейцев на марше в Берлине недалеко от Рейхстага. На заднем плане - танки Т-34-85 и САУ СУ-76М.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведенная с целью нанесения массированных ударов по Берлину.
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Воздушная операция ВВС Красной армии "Салют", проведенная с целью нанесения массированных ударов по Берлину.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом.
© Foto : Yakov Ryumkin/Olga Shirnina/Color by Klimbim Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
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© Foto : Yakov Ryumkin/Olga Shirnina/Color by Klimbim
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Младший сержант Ордена Красной Звезды военно-автомобильной дороги №15 Первого Белорусского фронта Лидия Андреевна Спивак регулирует движение на посту №1 у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
© Foto : Mikhail Runov/Olga Shirnina/Color by Klimbim Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.
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© Foto : Mikhail Runov/Olga Shirnina/Color by Klimbim
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 9 мая 1945 года - День Победы. Советские летчики на площади Революции в Москве.