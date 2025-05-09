https://uz.sputniknews.ru/20250509/kak-otmetili-v-tashkente-den-pamyati-i-pochestey-49286923.html

Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей — фото

Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей — фото

Sputnik Узбекистан

Более 5 тыс. жителей и гостей столицы Узбекистана собрались, чтобы почтить память предков и принять участие в праздничных мероприятиях

2025-05-09T18:10+0500

2025-05-09T18:10+0500

2025-05-09T18:10+0500

день памяти и почестей

ташкент

80-летие победы в великой отечественной войне

фотолента

фото

общество

акция "бессмертный полк"

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В День памяти и почестей в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ней участвовали посол Российской Федерации Олег Мальгинов, главы дипмиссий разных стран, военные атташе, представители дипкорпуса, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, Россотрудничества, молодежные и ветеранские организации, журналисты и широкая общественность.В интервью Sputnik Узбекистан Олег Мальгинов подчеркнул, что общая история и память помогают укреплять дружбу между двумя странами.Здесь же прошло шествие "Бессмертного полка". В акции приняли участие волонтеры, активисты, жители и гости столицы.Еще одна участница шествия — Тамара Енгулатова поделилась воспоминаниями о своем отце, Камиле Енгулатове.Валерий Ястребов участвовал в шествии "Бессмертного полка" вместе с супругой Ириной Прохоровой. Они убеждены, что хранить и передавать воспоминания об отцах и дедах, погибших в боях с фашистскими захватчиками — священный долг каждого.Всего в мероприятиях в мемориальном комплексе "Братские могилы" приняли участие более 5 тыс. узбекистанцев и гостей Ташкента.Самые яркие и трогательные моменты этого дня — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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