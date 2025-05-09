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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250509/kak-otmetili-v-tashkente-den-pamyati-i-pochestey-49286923.html
Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей — фото
Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей — фото
Sputnik Узбекистан
Более 5 тыс. жителей и гостей столицы Узбекистана собрались, чтобы почтить память предков и принять участие в праздничных мероприятиях
2025-05-09T18:10+0500
2025-05-09T18:10+0500
день памяти и почестей
ташкент
80-летие победы в великой отечественной войне
фотолента
фото
общество
акция "бессмертный полк"
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В День памяти и почестей в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ней участвовали посол Российской Федерации Олег Мальгинов, главы дипмиссий разных стран, военные атташе, представители дипкорпуса, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, Россотрудничества, молодежные и ветеранские организации, журналисты и широкая общественность.В интервью Sputnik Узбекистан Олег Мальгинов подчеркнул, что общая история и память помогают укреплять дружбу между двумя странами.Здесь же прошло шествие "Бессмертного полка". В акции приняли участие волонтеры, активисты, жители и гости столицы.Еще одна участница шествия — Тамара Енгулатова поделилась воспоминаниями о своем отце, Камиле Енгулатове.Валерий Ястребов участвовал в шествии "Бессмертного полка" вместе с супругой Ириной Прохоровой. Они убеждены, что хранить и передавать воспоминания об отцах и дедах, погибших в боях с фашистскими захватчиками — священный долг каждого.Всего в мероприятиях в мемориальном комплексе "Братские могилы" приняли участие более 5 тыс. узбекистанцев и гостей Ташкента.Самые яркие и трогательные моменты этого дня — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент день памяти и почестей
ташкент день памяти и почестей

Как отметили в Ташкенте День памяти и почестей — фото

18:10 09.05.2025
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Более 5 тыс. жителей и гостей столицы Узбекистана собрались, чтобы почтить память героических предков и принять участие в праздничных мероприятиях.
В День памяти и почестей в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ней участвовали посол Российской Федерации Олег Мальгинов, главы дипмиссий разных стран, военные атташе, представители дипкорпуса, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, Россотрудничества, молодежные и ветеранские организации, журналисты и широкая общественность.
В интервью Sputnik Узбекистан Олег Мальгинов подчеркнул, что общая история и память помогают укреплять дружбу между двумя странами.
"Мы благодарны Шавкату Мирзиёеву и всем узбекистанцам за то, что здесь память не только сохраняется, она бережно передается новым поколениям", — сказал он.
Здесь же прошло шествие "Бессмертного полка". В акции приняли участие волонтеры, активисты, жители и гости столицы.
"Мой отец, Шаповалов Николай Дмитриевич, начинал войну в Ленинграде танкистом, потом, в 1943 году, был переведен на юг, участвовал в освобождении Молдавии и Румынии. Потом служил в Среднеазиатском пограничном округе. Умер в 1989 году. Награжден орденами и медалями СССР", — поделился воспоминаниями Николай Шаповалов.
Еще одна участница шествия — Тамара Енгулатова поделилась воспоминаниями о своем отце, Камиле Енгулатове.

"Папе было 17 лет, когда началась война. Все его одноклассники побежали, чтобы уйти на фронт добровольцами, но их не взяли. Взяли только тогда, когда им исполнилось 18 лет. Вначале он отслужил здесь, в пехотном Ленинском училище, добровольцем ушел на фронт и попал на Курскую Дугу. Он дошел до Берлина, освобождал также польскую Варшаву", — рассказала она.

Валерий Ястребов участвовал в шествии "Бессмертного полка" вместе с супругой Ириной Прохоровой. Они убеждены, что хранить и передавать воспоминания об отцах и дедах, погибших в боях с фашистскими захватчиками — священный долг каждого.
"Историю нельзя забывать", — отметил Ястребов.
Всего в мероприятиях в мемориальном комплексе "Братские могилы" приняли участие более 5 тыс. узбекистанцев и гостей Ташкента.
Самые яркие и трогательные моменты этого дня — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов в честь Дня Памяти и Почестей и Бессмертный полк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
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