https://uz.sputniknews.ru/20250509/kak-potomki-zulfii-zakirovoy-xranyat-i-peredayut-pamyat-o-tsene-pobedy-49273490.html

Как потомки Зульфии Закировой хранят и передают память о цене Победы

Как потомки Зульфии Закировой хранят и передают память о цене Победы

Sputnik Узбекистан

Зульфия Закирова в годы Великой Отечественной войны потеряла 5 сыновей, невестки остались вдовами, их дети — сиротами. Память о ней бережно хранят внуки и правнуки

2025-05-09T14:42+0500

2025-05-09T14:42+0500

2025-05-09T14:42+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

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узбекистан

ташкент

мемориальный комплекс "парк победы"

общество

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Сегодня монумент "Ода стойкости", посвященный Зульфие Закировой и ее семье, украшает Парк Победы в Ташкенте, о ней написана книга и снят фильм, в музее Славы есть посвященный ей и ее сыновьям уголок, памятники, подобные столичному, установлены по областям Узбекистана. Ее потомки уверены: память о ней живет, а история ее жизни служит примером мужества для всех нас, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Магмура Файзиева — внучка Зульфии Закировой. Сегодня она — единственная из представителей семьи, кто застал бабушку живой. Ее воспоминания особенно ценны для потомков, которые каждый раз, собираясь за большим столом и слушая Магмуру Артиковну, стараются запомнить все детали и подробности жизни Зульфии Закировой.Фарход Махамаджонов — правнук Зульфии Закировой. С детства он любил слушать рассказы из семейных хроник, особенно то, что рассказывала бабушка Хидоят и отец Тургун: про тяжелые годы войны, про то, как Зульфия-ая всегда угощала соседей из махалли и делилась молоком и продуктами, как она по-мужски подпоясывалась платком и не боялась никакой тяжелой работы. Как, несмотря ни на что, она учила прощать и любить жизнь.Среди таких воспоминаний — добрые и светлые истории. Одна из них — про лепешки, которые надломили сыновья Зульфии Закировой, уходя на войну, "чтобы доесть, вернувшись с фронта" — была в то время такая традиция. В годы войны было голодно, и внучата, прознав про лепешки, втайне от взрослых съели их все.Были истории и очень грустные, вспоминать о которых сложно без слез на глазах, например, о том, как Зульфия-ая каждую ночь оплакивала своих сыновей."Бабушка моя рассказала, что во время и после войны они все трудились в колхозе. Однажды бабушка решилась и сказала: "Мам, извини, ты ночью плачешь до утра, я не могу уснуть, дети мои плачут". После этого Зульфия-ая, не желая беспокоить невесток, ночью уходила к Чирчику. Она шла туда и до утра плакала, поименно называя сыновей", — говорит Фарход Махамаджонов. Когда впервые, еще до открытия, он увидел построенный в ташкентском Парке Победы мемориал "Ода стойкости", посвященный прабабушке, то не мог не заплакать.Фарход Махамаджонов уверен: память о Зульфие-ая хранят даже дорожки во дворе ее дома.Добрые и светлые воспоминания потомков о любимой Зульфие-ая — в видео Sputnik Узбекистан.

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