https://uz.sputniknews.ru/20250509/kak-sovetskie-respubliki-priblijali-velikuyu-pobedu-49283579.html

Одна на всех: как советские республики приближали Великую Победу — видео

Одна на всех: как советские республики приближали Великую Победу — видео

Sputnik Узбекистан

На Победу в Великой Отечественной войне работали все республики бывшего СССР

2025-05-09T17:15+0500

2025-05-09T17:15+0500

2025-05-09T17:15+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

великая отечественная война

ссср

победа

общество

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Великая Победа далась ценой невероятных усилий всех советских республик, жители которых воевали на фронтах и самоотверженно работали в тылу. Героизм народа при отражении нацистской агрессии был массовым. Все республики несли общую тяжелую ношу войны.Ради общей Победы объединилась вся огромная страна.На оккупированных территориях Беларуси, Украины, Литвы, Эстонии и Молдовы все годы войны до освобождения действовали партизанские отряды и подпольные движения.Тысячи производств и миллионы людей были эвакуированы за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.Общее число ушедших на фронт — более 34 млн человек.Общие людские потери — более 26 млн.Военные расходы — около $192 млрд в ценах на 1945 год.Общие материальные потери - свыше $2,5 трлн — треть всех национальных богатств.Подробности — в видео.

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2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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видео, великая отечественная война, ссср, победа, общество, видео