https://uz.sputniknews.ru/20250509/kak-sovetskie-respubliki-priblijali-velikuyu-pobedu-49283579.html
Одна на всех: как советские республики приближали Великую Победу — видео
Одна на всех: как советские республики приближали Великую Победу — видео
Sputnik Узбекистан
На Победу в Великой Отечественной войне работали все республики бывшего СССР
2025-05-09T17:15+0500
2025-05-09T17:15+0500
2025-05-09T17:15+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
великая отечественная война
ссср
победа
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49281606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf6e108fd90b2b8f5ac4cfec7bcd42ce.jpg
Великая Победа далась ценой невероятных усилий всех советских республик, жители которых воевали на фронтах и самоотверженно работали в тылу. Героизм народа при отражении нацистской агрессии был массовым. Все республики несли общую тяжелую ношу войны.Ради общей Победы объединилась вся огромная страна.На оккупированных территориях Беларуси, Украины, Литвы, Эстонии и Молдовы все годы войны до освобождения действовали партизанские отряды и подпольные движения.Тысячи производств и миллионы людей были эвакуированы за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.Общее число ушедших на фронт — более 34 млн человек.Общие людские потери — более 26 млн.Военные расходы — около $192 млрд в ценах на 1945 год.Общие материальные потери - свыше $2,5 трлн — треть всех национальных богатств.Подробности — в видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49281606_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_82238878b17837b681269dc6a95f1224.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, великая отечественная война, ссср, победа, общество, видео
видео, великая отечественная война, ссср, победа, общество, видео
Одна на всех: как советские республики приближали Великую Победу — видео
На Победу в Великой Отечественной войне работали все республики бывшего СССР.
Великая Победа далась ценой невероятных усилий всех советских республик, жители которых воевали на фронтах и самоотверженно работали в тылу. Героизм народа при отражении нацистской агрессии был массовым. Все республики несли общую тяжелую ношу войны.
Ради общей Победы объединилась вся огромная страна.
На оккупированных территориях Беларуси, Украины, Литвы, Эстонии и Молдовы все годы войны до освобождения действовали партизанские отряды и подпольные движения.
Тысячи производств и миллионы людей были эвакуированы за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.
Общее число ушедших на фронт — более 34 млн человек.
Общие людские потери — более 26 млн.
Военные расходы — около $192 млрд в ценах на 1945 год.
Общие материальные потери - свыше $2,5 трлн — треть всех национальных богатств.