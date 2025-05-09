Путин: Нас объединяет преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости/
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Глава РФ выступил на параде Победы в Москве.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, заявил президент России Владимир Путин на параде Победы в Москве.
"Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях", — сказал он.
Другие заявления российского лидера
День Победы является главным праздником для народа Российской Федерации.
Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей.
Правда и справедливость на стороне России.
Россия никогда позволит оболгать подлинных победителей нацизма.
Россия помнит уроки Второй мировой войны.
Героизм народов СССР в годы Великой Отечественной войны был массовым.
Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира вершился общими усилиями стран Объединенных наций.
Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости.
Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне.
Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны.
Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну.
Россия всегда будет опираться на свое единство.
Открытие второго фронта приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР.
Исход Второй Мировой войны определило мужество советских бойцов.
Россия высоко ценит вклад дружественного народа Китая в общую победу.
Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну.
Отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии является долгом России.
Речь Путина на параде Победы на Красной площади продлилась десять минут, после чего стартовала пешая часть парада.
В этом году отмечают 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
По случаю празднования 9 мая в Москву приехали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.