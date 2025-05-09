https://uz.sputniknews.ru/20250509/putin-vystupleniye-parad-pobedy-moskva-49280438.html

Путин: Нас объединяет преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм

Путин: Нас объединяет преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выступил на параде Победы в Москве.

2025-05-09T13:31+0500

2025-05-09T13:31+0500

2025-05-09T13:31+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

политика

россия

москва

красная площадь

парад победы

владимир путин

выступление

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, заявил президент России Владимир Путин на параде Победы в Москве.Другие заявления российского лидераРечь Путина на параде Победы на Красной площади продлилась десять минут, после чего стартовала пешая часть парада.В этом году отмечают 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.По случаю празднования 9 мая в Москву приехали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

россия

москва

красная площадь

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