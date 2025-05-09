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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250509/tashkent-fotovystavka-k-9-maya-49273381.html
Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая
Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая
Sputnik Узбекистан
В филиале Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентском музее — стартовала фотовыставка "Память — наш священный долг" ко Дню памяти и почестей. В экспозиции — редкие кадры времен Второй мировой войны, личные архивы, исторические документы
2025-05-09T17:30+0500
2025-05-09T18:01+0500
выставка
день памяти и почестей
память
фото
фотолента
музей
государственный музей истории узбекистана
мультимедиа
ташкент
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Фотовыставка "Память — наш священный долг" организована совместно с Государственным академическим русским драматическим театром Узбекистана и призвана сохранять историческую память о Второй мировой войне.Особое место в экспозиции занимают книги из библиотеки филиала Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентского музея, рассказывающие о трагическом и вместе с тем героическом времени.Посетители выставки увидят редкие фотодокументы, личные архивы, сцены сражений, будни тыла, а также видеоматериалы и театральные постановки, подготовленные Академическим русским драматическим театром и посвященные подвигу простых людей в годы войны.
ташкент
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ташкент фотовыставка 9 мая
ташкент фотовыставка 9 мая

Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая

17:30 09.05.2025 (обновлено: 18:01 09.05.2025)
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Эксклюзив
В филиале Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентском музее стартовала фотовыставка "Память — наш священный долг" ко Дню памяти и почестей. В экспозиции — редкие кадры времен Второй мировой войны, личные архивы, исторические документы.
Фотовыставка "Память — наш священный долг" организована совместно с Государственным академическим русским драматическим театром Узбекистана и призвана сохранять историческую память о Второй мировой войне.
Особое место в экспозиции занимают книги из библиотеки филиала Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентского музея, рассказывающие о трагическом и вместе с тем героическом времени.
Посетители выставки увидят редкие фотодокументы, личные архивы, сцены сражений, будни тыла, а также видеоматериалы и театральные постановки, подготовленные Академическим русским драматическим театром и посвященные подвигу простых людей в годы войны.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фасад музея Ташкента

Фасад музея Ташкента - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фасад музея Ташкента

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

Посетители выставки - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Славные моменты Победы. 1945 год

Славные моменты Победы. 1945 год - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Славные моменты Победы. 1945 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работа военных радистов на фронте в годы войны

Работа военных радистов на фронте в годы войны - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работа военных радистов на фронте в годы войны

© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась фотовыставка ко Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Славные моменты Победы. 1945 год

Славные моменты Победы. 1945 год - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Славные моменты Победы. 1945 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

В экспозиции представлено более 20 уникальных фотографий, восстановленных из архивных негативов, которые документируют жизнь Узбекистана в период 1941–1945 годов

В экспозиции представлено более 20 уникальных фотографий, восстановленных из архивных негативов, которые документируют жизнь Узбекистана в период 1941–1945 годов - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

В экспозиции представлено более 20 уникальных фотографий, восстановленных из архивных негативов, которые документируют жизнь Узбекистана в период 1941–1945 годов

© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась фотовыставка ко Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась фотовыставка ко Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка напоминает о стойкости, гуманизме и силе духа узбекского народа как на фронте, так и в тылу

Выставка напоминает о стойкости, гуманизме и силе духа узбекского народа как на фронте, так и в тылу - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка напоминает о стойкости, гуманизме и силе духа узбекского народа как на фронте, так и в тылу

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кочкар Турдыев — герой Советского Союза

Кочкар Турдыев — герой Советского Союза - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кочкар Турдыев — герой Советского Союза

© Sputnik / Бахром Хатамов

Увековечение памяти героев — и погибших, и выживших, — помогает молодому поколению осознать ценность мира, свободы и свой гражданский долг

Увековечение памяти героев — и погибших, и выживших, — помогает молодому поколению осознать ценность мира, свободы и свой гражданский долг - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Увековечение памяти героев — и погибших, и выживших, — помогает молодому поколению осознать ценность мира, свободы и свой гражданский долг

© Sputnik / Бахром Хатамов

Военнослужащий Худоёр Башманов, награжденный за оборону Сталинграда

Военнослужащий Худоёр Башманов, награжденный за оборону Сталинграда - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Военнослужащий Худоёр Башманов, награжденный за оборону Сталинграда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Присяга партизан. 1941 год

Присяга партизан. 1941 год - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Присяга партизан. 1941 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работа военных радистов на фронте

Работа военных радистов на фронте - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работа военных радистов на фронте

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