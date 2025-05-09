Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая
Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая
Sputnik Узбекистан
В филиале Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентском музее — стартовала фотовыставка "Память — наш священный долг" ко Дню памяти и почестей. В экспозиции — редкие кадры времен Второй мировой войны, личные архивы, исторические документы
Фотовыставка "Память — наш священный долг" организована совместно с Государственным академическим русским драматическим театром Узбекистана и призвана сохранять историческую память о Второй мировой войне.Особое место в экспозиции занимают книги из библиотеки филиала Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентского музея, рассказывающие о трагическом и вместе с тем героическом времени.Посетители выставки увидят редкие фотодокументы, личные архивы, сцены сражений, будни тыла, а также видеоматериалы и театральные постановки, подготовленные Академическим русским драматическим театром и посвященные подвигу простых людей в годы войны.
В филиале Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентском музее стартовала фотовыставка "Память — наш священный долг" ко Дню памяти и почестей. В экспозиции — редкие кадры времен Второй мировой войны, личные архивы, исторические документы.
Фотовыставка "Память — наш священный долг" организована совместно с Государственным академическим русским драматическим театром Узбекистана и призвана сохранять историческую память о Второй мировой войне.
Особое место в экспозиции занимают книги из библиотеки филиала Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентского музея, рассказывающие о трагическом и вместе с тем героическом времени.
Посетители выставки увидят редкие фотодокументы, личные архивы, сцены сражений, будни тыла, а также видеоматериалы и театральные постановки, подготовленные Академическим русским драматическим театром и посвященные подвигу простых людей в годы войны.