https://uz.sputniknews.ru/20250509/tashkent-fotovystavka-k-9-maya-49273381.html

Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая

Свет памяти: в Ташкенте открылась фотовыставка к 9 мая

Sputnik Узбекистан

В филиале Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентском музее — стартовала фотовыставка "Память — наш священный долг" ко Дню памяти и почестей. В экспозиции — редкие кадры времен Второй мировой войны, личные архивы, исторические документы

2025-05-09T17:30+0500

2025-05-09T17:30+0500

2025-05-09T18:01+0500

выставка

день памяти и почестей

память

фото

фотолента

музей

государственный музей истории узбекистана

мультимедиа

ташкент

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Фотовыставка "Память — наш священный долг" организована совместно с Государственным академическим русским драматическим театром Узбекистана и призвана сохранять историческую память о Второй мировой войне.Особое место в экспозиции занимают книги из библиотеки филиала Государственного музея истории Узбекистана — Ташкентского музея, рассказывающие о трагическом и вместе с тем героическом времени.Посетители выставки увидят редкие фотодокументы, личные архивы, сцены сражений, будни тыла, а также видеоматериалы и театральные постановки, подготовленные Академическим русским драматическим театром и посвященные подвигу простых людей в годы войны.

ташкент

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Sputnik Узбекистан

ташкент фотовыставка 9 мая