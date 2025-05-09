https://uz.sputniknews.ru/20250509/v-samarkande-otmetili-den-pamyati-i-pochestey-49261086.html

В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом

В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом

Sputnik Узбекистан

В настоящее время из более чем 152 тысяч человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов

2025-05-09T09:25+0500

2025-05-09T09:25+0500

2025-05-09T10:29+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

эксклюзив

победа

9 мая

день памяти и почестей

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, а также 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло на площади Памяти в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Здесь собрались представители разных поколений и профессий: ветераны, педагоги, студенты, школьники, общественные деятели и жители города. Они вспоминали о героях, пожертвовавших своей жизнью за свободу и мир, и отдавали дань уважения ныне здравствующим ветеранам.У подножия монумента "Скорбящая мать" звучали слова скорби и гордости. Взрослые возлагали цветы к Вечному огню, вспоминали своих близких, павших на фронтах войны. Юноши и девушки, в свою очередь, бережно украсили цветами территорию у Вечного огня, а после запустили в небо сотни разноцветных шаров, как символ мира и благодарности за мужество и самоотверженность тех, кто сражался за Победу.В настоящее время из более чем 152 тыс. человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов. Во время мероприятия участники, говоря о ныне здравствующих, называли их живыми легендами, свидетелями страшных лет войны. Говорили они и о том, что каждый год напоминает нам о неумолимом времени и важности сохранения памяти о подвигах предков.Во время церемонии возложения цветов к подножию монумента "Скорбящая мать" звучали рассказы о героизме и стойкости жителей Самаркандской области. Улмас Усмонов поделился историей своего деда Усмона Тагаева, который прошел всю войну в качестве оруженосца. После Победы он посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства.Среди участников мероприятия была и 85-летняя Ирина Николаева. Ее отец и старший брат погибли на фронтах Второй мировой.В Книгу памяти вписаны имена более 48 тыс. самаркандцев.

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самарканд день памяти и почестей