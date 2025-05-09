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Великая Отечественная война - Sputnik Узбекистан, 1920
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 2025 году широко отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Узбекистане в честь праздника учредили юбилейную медаль, отремонтируют жилье ветеранам, а президент страны Шавкат Мирзиёев посетит Парад Победы 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20250509/v-samarkande-otmetili-den-pamyati-i-pochestey-49261086.html
В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом
В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом
Sputnik Узбекистан
В настоящее время из более чем 152 тысяч человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов
2025-05-09T09:25+0500
2025-05-09T10:29+0500
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
эксклюзив
победа
9 мая
день памяти и почестей
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, а также 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло на площади Памяти в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Здесь собрались представители разных поколений и профессий: ветераны, педагоги, студенты, школьники, общественные деятели и жители города. Они вспоминали о героях, пожертвовавших своей жизнью за свободу и мир, и отдавали дань уважения ныне здравствующим ветеранам.У подножия монумента "Скорбящая мать" звучали слова скорби и гордости. Взрослые возлагали цветы к Вечному огню, вспоминали своих близких, павших на фронтах войны. Юноши и девушки, в свою очередь, бережно украсили цветами территорию у Вечного огня, а после запустили в небо сотни разноцветных шаров, как символ мира и благодарности за мужество и самоотверженность тех, кто сражался за Победу.В настоящее время из более чем 152 тыс. человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов. Во время мероприятия участники, говоря о ныне здравствующих, называли их живыми легендами, свидетелями страшных лет войны. Говорили они и о том, что каждый год напоминает нам о неумолимом времени и важности сохранения памяти о подвигах предков.Во время церемонии возложения цветов к подножию монумента "Скорбящая мать" звучали рассказы о героизме и стойкости жителей Самаркандской области. Улмас Усмонов поделился историей своего деда Усмона Тагаева, который прошел всю войну в качестве оруженосца. После Победы он посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства.Среди участников мероприятия была и 85-летняя Ирина Николаева. Ее отец и старший брат погибли на фронтах Второй мировой.В Книгу памяти вписаны имена более 48 тыс. самаркандцев.
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самарканд день памяти и почестей
самарканд день памяти и почестей

В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом

09:25 09.05.2025 (обновлено: 10:29 09.05.2025)
© SputnikВ Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
В настоящее время из более чем 152 тыс. человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь два ветерана.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, а также 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошло на площади Памяти в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
© Sputnik
Здесь собрались представители разных поколений и профессий: ветераны, педагоги, студенты, школьники, общественные деятели и жители города. Они вспоминали о героях, пожертвовавших своей жизнью за свободу и мир, и отдавали дань уважения ныне здравствующим ветеранам.
© SputnikВ Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
© Sputnik
У подножия монумента "Скорбящая мать" звучали слова скорби и гордости. Взрослые возлагали цветы к Вечному огню, вспоминали своих близких, павших на фронтах войны. Юноши и девушки, в свою очередь, бережно украсили цветами территорию у Вечного огня, а после запустили в небо сотни разноцветных шаров, как символ мира и благодарности за мужество и самоотверженность тех, кто сражался за Победу.
© SputnikВ Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
© Sputnik
В настоящее время из более чем 152 тыс. человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов. Во время мероприятия участники, говоря о ныне здравствующих, называли их живыми легендами, свидетелями страшных лет войны. Говорили они и о том, что каждый год напоминает нам о неумолимом времени и важности сохранения памяти о подвигах предков.
Во время церемонии возложения цветов к подножию монумента "Скорбящая мать" звучали рассказы о героизме и стойкости жителей Самаркандской области. Улмас Усмонов поделился историей своего деда Усмона Тагаева, который прошел всю войну в качестве оруженосца. После Победы он посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства.
"Дедушки нет с нами уже более 30 лет, но мы свято храним память о нем и гордимся его вкладом в борьбу с фашизмом", — сказал Улмас.
Среди участников мероприятия была и 85-летняя Ирина Николаева. Ее отец и старший брат погибли на фронтах Второй мировой.

"Они ушли и не вернулись. Но я знаю — их подвиг не забыт", — отметила она.

В Книгу памяти вписаны имена более 48 тыс. самаркандцев.
© SputnikВ Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2025
В Самарканде прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей
© Sputnik
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