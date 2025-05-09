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Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 1
Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 1
Sputnik Узбекистан
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из самых масштабных и трагических явлений в истории. Она вместила в себя множество событий, так или иначе... 09.05.2025, Sputnik Узбекистан
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Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу огромной ценой. Миллионы раненых и погибших, тысячи единиц разрушенной техники, уничтоженные города и села.Самые знаковые события Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу – в фотогалерее Sputnik.
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фото, фотолента, великая отечественная война, общество
фото, фотолента, великая отечественная война, общество

Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 1

11:37 09.05.2025 (обновлено: 12:16 09.05.2025)
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из самых масштабных и трагических явлений в истории. Она вместила в себя множество событий, так или иначе повлиявших на ход боевых действий.
Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу огромной ценой. Миллионы раненых и погибших, тысячи единиц разрушенной техники, уничтоженные города и села.
Самые знаковые события Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу – в фотогалерее Sputnik.
© Foto : Evgeniy Khaldei/Olga Shirnina/Color by Klimbim Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио о нападении фашистской Германии на Советский Союз. - Sputnik Узбекистан
1/20
© Foto : Evgeniy Khaldei/Olga Shirnina/Color by Klimbim
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© Sputnik / Oleg Knorring / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Москвы. Зенитчики на крыше гостиницы "Москва".

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Москвы. Зенитчики на крыше гостиницы &quot;Москва&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Oleg Knorring
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Москвы. Зенитчики на крыше гостиницы "Москва".

© Sputnik / Vladimir Grebnev / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва под Москвой. Западный фронт. Саперы-разведчики В. Драчёв, П. Кайгородов и И. Аксёнов готовят проходы в немецких заграждениях.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва под Москвой. Западный фронт. Саперы-разведчики В. Драчёв, П. Кайгородов и И. Аксёнов готовят проходы в немецких заграждениях. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Grebnev
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва под Москвой. Западный фронт. Саперы-разведчики В. Драчёв, П. Кайгородов и И. Аксёнов готовят проходы в немецких заграждениях.

© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Москву. Аэростаты противовоздушной обороны (ПВО) воздушного заграждения на улице Горького (ныне Тверская) в Москве.

© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Boris Kudoyarov
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Руины дома, пострадавшего от немецких бомбардировок.

© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.
Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Boris Kudoyarov
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная Война 1941-1945 гг. Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.
Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Boris Kudoyarov
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Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров. Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.
© Sputnik / Israel Ozerski / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.
Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Israel Ozerski
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя. Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.
© Sputnik / Alexander Sokolenko / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Sokolenko
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.
© Sputnik / Evgeniy Haldei / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Evgeniy Haldei
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани.

© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом. - Sputnik Узбекистан
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ржевская битва. Бойцы подразделения лейтенанта Логачева ведут бой за деревню Гридино под Ржевом.

© Sputnik / Semen Alperin / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Semen Alperin
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Все что осталось от родного крова. Возвращение жителей села после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
© Sputnik / Sergei Kosyrev / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.
Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Sergei Kosyrev
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Форсирование водной преграды.
© Foto : Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева — знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 &quot;Родина&quot; на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева — знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев. - Sputnik Узбекистан
14/20
© Foto : Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева — знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.

© Foto : Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде.
Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде - Sputnik Узбекистан
15/20
© Foto : Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
Красноармейцы пробираются среди развалин во время оборонительных боев в Сталинграде.
© Sputnik / Yuri Onkar / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар на улицы Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар на улицы Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Yuri Onkar
/
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар на улицы Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.

© Foto : Public domainКрасноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара — С. Матарьян и Б. Бондаренко.
Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе - Sputnik Узбекистан
17/20
© Foto : Public domain
Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара — С. Матарьян и Б. Бондаренко.
© Sputnik / Yakov Khalip / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани. - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Yakov Khalip
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ. Девушка-регулировщица на дорогах освобожденной Кубани.

© Sputnik / Maks Alpert / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года). На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года). На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту. - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Maks Alpert
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года). На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.

© Sputnik / Fedor Levshin / Перейти в фотобанк

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские летчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские летчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Fedor Levshin
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские летчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника. Курская дуга. Воронежский фронт.

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