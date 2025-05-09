Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 1

Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу огромной ценой. Миллионы раненых и погибших, тысячи единиц разрушенной техники, уничтоженные города и села.Самые знаковые события Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу – в фотогалерее Sputnik.
Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. Красносельско-Ропшинская наступательная операция ("Январский гром") (14 -30 января 1944 года) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров.
Бойцы Красной Армии ведут бои в городе Пушкин. Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца. Прорыв блокады Ленинграда.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя.
Женщины и дети в общежитии Спецкомбината № 2, оборудованном в Севастопольских штольнях. Работницы комбината выпускали партию продукции для защитников города: меховые и ватные телогрейки, шапки-ушанки, рукавицы, нательное белье, брезентовые ведра для кораблей и др. Здесь также располагались школа, детский сад и ясли, клуб.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции.
Советский сторожевой катер типа МО-4 Черноморского флота проводит контрольное бомбометание глубинными бомбами ББ-1 на входе в Северную бухту Севастополя, расчищая фарватер от немецких морских мин.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева — знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде. Слева — знаменитое здание Центрального универмага, сильно поврежденное во время боев.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар на улицы Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943). 23 августа 1942 года немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар на улицы Сталинграда. Сотни вражеских самолетов, совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы и мирное население. Жительница города у своего подземного укрытия на берегу Волги после фашистской бомбардировки.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года). На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 года). На переднем крае. Бойцы Северо-Кавказского фронта готовятся к оборонительным боям на подступах к Кавказскому хребту.