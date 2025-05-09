https://uz.sputniknews.ru/20250509/velikie-srajeniya-i-znamenatelnye-sobytiya-velikoy-otechestvennoy-voyny-49212407.html

Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 1

Великие сражения и знаменательные события Великой Отечественной войны. Часть 1

Sputnik Узбекистан

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из самых масштабных и трагических явлений в истории. Она вместила в себя множество событий, так или иначе... 09.05.2025, Sputnik Узбекистан

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фотолента

великая отечественная война

общество

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Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу огромной ценой. Миллионы раненых и погибших, тысячи единиц разрушенной техники, уничтоженные города и села.Самые знаковые события Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу – в фотогалерее Sputnik.

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2025

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фото, фотолента, великая отечественная война, общество