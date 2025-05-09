https://uz.sputniknews.ru/20250509/vystavka-pamyat-tashkent-9-maya-49265364.html

Выставка "Память" в Ташкенте — подвиг, который живет в каждом из нас

Выставка "Память" в Ташкенте — подвиг, который живет в каждом из нас

Sputnik Узбекистан

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась графическая выставка "Память", приуроченная ко Дню памяти и почестей. Художественный проект объединяет работы выдающихся мастеров, превращая искусство в диалог между прошлым и настоящим

2025-05-09T15:53+0500

2025-05-09T15:53+0500

2025-05-09T15:53+0500

выставка

картины

память

великая отечественная война

галерея

ташкент

фото

фотолента

мультимедиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49265199_0:239:3070:1967_1920x0_80_0_0_0348246c4d5fe684b88e81ef6da3f441.jpg

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка графики "Память", посвященная Дню памяти и почестей. Каждая из представленных на выставке работ — это художественное посвящение подвигу, мужеству и жертвенности ради мира. Выставка организована при поддержке дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана и представляет собой визуальное размышление о силе исторической памяти и ее значении, как важнейшего культурного и духовного ресурса.Экспозиция объединила 45 произведений графики, созданных признанными мастерами национального искусства: Кутлугом Башаровым, Лекимом Ибрагимовым, Медатом Кагаровым, Нуриддином Калановым, Геннадием Жирновым, Георгием Чигановым и другими художниками.Графика — жанр, тонко передающий внутренние состояния, здесь становится идеальным языком для разговора о войне, утратах и человеческой стойкости. Через минимализм форм, насыщенность линий и нюансировку света рождаются подлинно проникновенные художественные откровения.Проект "Память" ставит важный вопрос: каким должно быть искусство, рассказывающее о войне и подвиге? Ответ художники дают своими произведениями — тонкими, искренними, честными. Эта выставка — не просто культурное событие, но и важное средство сохранения исторической и духовной памяти.Выставка продлится до 8 июня 2025 года. Посетить ее стоит каждому, кто ищет в искусстве повод для размышления, сопереживания и связи с корнями. Здесь прошлое оживает не в словах, а в линиях и тенях, сохраняя свет, который не угасает в сердцах.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка память день памяти и почестей узбекистан