Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250509/vystavka-pamyat-tashkent-9-maya-49265364.html
Выставка "Память" в Ташкенте — подвиг, который живет в каждом из нас
Выставка "Память" в Ташкенте — подвиг, который живет в каждом из нас
Sputnik Узбекистан
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась графическая выставка "Память", приуроченная ко Дню памяти и почестей. Художественный проект объединяет работы выдающихся мастеров, превращая искусство в диалог между прошлым и настоящим
2025-05-09T15:53+0500
2025-05-09T15:53+0500
выставка
картины
память
великая отечественная война
галерея
ташкент
фото
фотолента
мультимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49265199_0:239:3070:1967_1920x0_80_0_0_0348246c4d5fe684b88e81ef6da3f441.jpg
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка графики "Память", посвященная Дню памяти и почестей. Каждая из представленных на выставке работ — это художественное посвящение подвигу, мужеству и жертвенности ради мира. Выставка организована при поддержке дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана и представляет собой визуальное размышление о силе исторической памяти и ее значении, как важнейшего культурного и духовного ресурса.Экспозиция объединила 45 произведений графики, созданных признанными мастерами национального искусства: Кутлугом Башаровым, Лекимом Ибрагимовым, Медатом Кагаровым, Нуриддином Калановым, Геннадием Жирновым, Георгием Чигановым и другими художниками.Графика — жанр, тонко передающий внутренние состояния, здесь становится идеальным языком для разговора о войне, утратах и человеческой стойкости. Через минимализм форм, насыщенность линий и нюансировку света рождаются подлинно проникновенные художественные откровения.Проект "Память" ставит важный вопрос: каким должно быть искусство, рассказывающее о войне и подвиге? Ответ художники дают своими произведениями — тонкими, искренними, честными. Эта выставка — не просто культурное событие, но и важное средство сохранения исторической и духовной памяти.Выставка продлится до 8 июня 2025 года. Посетить ее стоит каждому, кто ищет в искусстве повод для размышления, сопереживания и связи с корнями. Здесь прошлое оживает не в словах, а в линиях и тенях, сохраняя свет, который не угасает в сердцах.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/09/49265199_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3161eda87e8a552a73cdfa6eeaf498d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка память день памяти и почестей узбекистан
выставка память день памяти и почестей узбекистан

Выставка "Память" в Ташкенте — подвиг, который живет в каждом из нас

15:53 09.05.2025
Подписаться
Эксклюзив
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась графическая выставка "Память", приуроченная ко Дню памяти и почестей. Художественный проект объединяет работы выдающихся мастеров, превращая искусство в диалог между прошлым и настоящим.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка графики "Память", посвященная Дню памяти и почестей. Каждая из представленных на выставке работ — это художественное посвящение подвигу, мужеству и жертвенности ради мира. Выставка организована при поддержке дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана и представляет собой визуальное размышление о силе исторической памяти и ее значении, как важнейшего культурного и духовного ресурса.
Экспозиция объединила 45 произведений графики, созданных признанными мастерами национального искусства: Кутлугом Башаровым, Лекимом Ибрагимовым, Медатом Кагаровым, Нуриддином Калановым, Геннадием Жирновым, Георгием Чигановым и другими художниками.
Графика — жанр, тонко передающий внутренние состояния, здесь становится идеальным языком для разговора о войне, утратах и человеческой стойкости. Через минимализм форм, насыщенность линий и нюансировку света рождаются подлинно проникновенные художественные откровения.
Проект "Память" ставит важный вопрос: каким должно быть искусство, рассказывающее о войне и подвиге? Ответ художники дают своими произведениями — тонкими, искренними, честными. Эта выставка — не просто культурное событие, но и важное средство сохранения исторической и духовной памяти.
Выставка продлится до 8 июня 2025 года. Посетить ее стоит каждому, кто ищет в искусстве повод для размышления, сопереживания и связи с корнями. Здесь прошлое оживает не в словах, а в линиях и тенях, сохраняя свет, который не угасает в сердцах.
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки выступил с речью посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников

На открытии выставки выступил с речью посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки выступил с речью посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Память - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "По Рейхстагу" из серии "Была война, была победа". 1985 г. Литография

Медат Кагаров &quot;По Рейхстагу&quot; из серии &quot;Была война, была победа&quot;. 1985 г. Литография - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "По Рейхстагу" из серии "Была война, была победа". 1985 г. Литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Георгий Чиганов "Мать героя" из серии "Мать солдата". 1969 г. Линогравюра

Георгий Чиганов &quot;Мать героя&quot; из серии &quot;Мать солдата&quot;. 1969 г. Линогравюра - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Георгий Чиганов "Мать героя" из серии "Мать солдата". 1969 г. Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка предлагает зрителю не просто визуальное впечатление, а эмоциональное сопереживание

Выставка предлагает зрителю не просто визуальное впечатление, а эмоциональное сопереживание - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка предлагает зрителю не просто визуальное впечатление, а эмоциональное сопереживание

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кутлуг Башаров "Атака партизан" из серии "Великая Отечественная". 1986 г. Цветная линогравюра

Кутлуг Башаров &quot;Атака партизан&quot; из серии &quot;Великая Отечественная&quot;. 1986 г. Цветная линогравюра - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кутлуг Башаров "Атака партизан" из серии "Великая Отечественная". 1986 г. Цветная линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Георгий Чиганов "Проводы" из серии "Мать солдата". 1968 г. Линогравюра

Георгий Чиганов &quot;Проводы&quot; из серии &quot;Мать солдата&quot;. 1968 г. Линогравюра - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Георгий Чиганов "Проводы" из серии "Мать солдата". 1968 г. Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы охватывают широкий исторический и тематический спектр, превращая личное восприятие драматических событий в выразительные образы, полные эмоциональной глубины

Работы охватывают широкий исторический и тематический спектр, превращая личное восприятие драматических событий в выразительные образы, полные эмоциональной глубины - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы охватывают широкий исторический и тематический спектр, превращая личное восприятие драматических событий в выразительные образы, полные эмоциональной глубины

© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров из серии "Трудные годы войны, глубокий тыл". 1977 г. Цветная линогравюра

Медат Кагаров из серии &quot;Трудные годы войны, глубокий тыл&quot;. 1977 г. Цветная линогравюра - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров из серии "Трудные годы войны, глубокий тыл". 1977 г. Цветная линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "На страже неба". Линогравюра

Медат Кагаров &quot;На страже неба&quot;. Линогравюра - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "На страже неба". Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зритель здесь — не сторонний наблюдатель, а соучастник, вглядывающийся в сцены прощаний, портреты солдат, образы матерей и детей, чье молчаливое присутствие говорит больше любых слов

Зритель здесь — не сторонний наблюдатель, а соучастник, вглядывающийся в сцены прощаний, портреты солдат, образы матерей и детей, чье молчаливое присутствие говорит больше любых слов - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зритель здесь — не сторонний наблюдатель, а соучастник, вглядывающийся в сцены прощаний, портреты солдат, образы матерей и детей, чье молчаливое присутствие говорит больше любых слов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "Победа" из серии "За советскую Родину". 1971 г. Линогравюра

Медат Кагаров &quot;Победа&quot; из серии &quot;За советскую Родину&quot;. 1971 г. Линогравюра - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "Победа" из серии "За советскую Родину". 1971 г. Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Авторы работ не столько документируют события, сколько раскрывают эмоциональную и духовную связь времен.

Авторы работ не столько документируют события, сколько раскрывают эмоциональную и духовную связь времен. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Авторы работ не столько документируют события, сколько раскрывают эмоциональную и духовную связь времен.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Леким Ибрагимов "Победа" из серии "1941-1945 года". 1977 г. Линогравюра

Леким Ибрагимов &quot;Победа&quot; из серии &quot;1941-1945 года&quot;. 1977 г. Линогравюра - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Леким Ибрагимов "Победа" из серии "1941-1945 года". 1977 г. Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастера графики работают с символами и метафорами, создавая многослойное повествование, в котором отражается трагизм эпохи и стойкость человеческого духа

Мастера графики работают с символами и метафорами, создавая многослойное повествование, в котором отражается трагизм эпохи и стойкость человеческого духа - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастера графики работают с символами и метафорами, создавая многослойное повествование, в котором отражается трагизм эпохи и стойкость человеческого духа

© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "Призыв" из серии "Трудные годы войны, глубокий тыл". 1989-91 гг. Автолитография

Медат Кагаров &quot;Призыв&quot; из серии &quot;Трудные годы войны, глубокий тыл&quot;. 1989-91 гг. Автолитография - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "Призыв" из серии "Трудные годы войны, глубокий тыл". 1989-91 гг. Автолитография

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Память - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "Дорога жизни-1". 1989 г. Линогравюра

Медат Кагаров &quot;Дорога жизни-1&quot;. 1989 г. Линогравюра - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров "Дорога жизни-1". 1989 г. Линогравюра

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0