https://uz.sputniknews.ru/20250510/narusheniya-pdd-uzbekistan-budut-otsenivatsya-po-shtrafnym-ballam-49300467.html

Нарушения ПДД в Узбекистане с 1 июня начнут оценивать по штрафным баллам

Нарушения ПДД в Узбекистане с 1 июня начнут оценивать по штрафным баллам

Sputnik Узбекистан

Каждое зафиксированное нарушение правил дорожного движения будет оцениваться по балльной системе. Баллы будут начисляться дополнительно к основному штрафу.

2025-05-10T18:04+0500

2025-05-10T18:04+0500

2025-05-10T19:40+0500

узбекистан

пдд

штраф

постановление

водитель

общество

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. С 1 июня текущего года для водителей в Узбекистане официально заработает система начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения. Мера предусмотрена постановлением Кабинета министров.Согласно документу, каждое зафиксированное нарушение правил дорожного движения будет оцениваться по балльной системе. Баллы будут начисляться дополнительно к основному штрафу. Как отмечается, штрафные баллы будут начисляться только на основе протоколов, составленных сотрудниками Службы безопасности дорожного движения.Согласно регламенту, штрафные баллы будут начислены с даты первого совершения водителем нарушения и до этой даты следующего года.Если в течение периода расчета штрафных очков сумма штрафных очков не достигла двенадцати, накопленные очки не будут засчитаны в следующем периоде расчета штрафных очков.Учет нарушений будет вестись автоматически через модуль E-jarimaball — единую систему МВД. О каждом начисленном балле водители будут получать SMS-уведомления.При этом водителей, не нарушавших ПДД в течение 12 месяцев ждет поощрение – первый штрафной балл за следующее нарушение не будет начисляться.Если после последнего зафиксированного нарушения водитель в течение шести месяцев не совершит других нарушений ПДД, из общего количества его штрафных баллов вычитаются два балла.Если общее количество баллов меньше двух, все баллы аннулируются, и отсчет нового периода начисления штрафных баллов начнется с момента нового правонарушения. Если за 12 месяцев их сумма не превысит 12, баллы обнулятся.При накоплении 12 баллов водителя временно лишат права управления. Для этого создадут единую базу данных таких водителей.В случае обжалования нарушения в суде окончательное начисление баллов будет зависеть от судебного решения.Нововведение не распространяется на временно пребывающих иностранных водителей, дипломатов и международные организации, за исключением граждан Узбекистана и постоянно проживающих лиц.

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