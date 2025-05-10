Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
19:27 10.05.2025 (обновлено: 19:53 10.05.2025)
© SputnikВ Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnik
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Отныне в Ургутском районе Самаркандской области подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В горах Ургутского района, куда смогли добраться только внедорожники, собрались более 60 спортсменов из 10 стран мира, включая Россию и Беларусь. Посмотреть, как парапланеристы поднимаются в небо и парят над горным селом, приехали сотни зрителей разных возрастов и профессий, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Адиз Бобоев отметил, что отныне в Ургутском районе регулярно будут проводиться подобные мероприятия.
© SputnikВ Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnik
Это, по его словам, позволит не только популяризировать экстремальные виды спорта, но и увеличить поток туристов в горные села региона.
"Ургутские горы идеально подходят для занятий парапланеризмом. Уникальный рельеф местности и ветровые потоки делают полет непредсказуемо интересным", — отметил один из самых опытных парапланеристов Узбекистана Алишер Исламов.
"Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов", — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.
Интересно, что во время перерывов, пока спортсмены отдыхают, на импровизированной сцене выступают различные музыкальные коллективы: фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные группы.
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
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© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
14/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
15/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
Кроме того, вдоль дороги, ведущей к основным мероприятиям, развернулись многометровые экспозиции народного творчества и гастрономический мини-фестиваль, в рамках которого, к примеру, повара из Самарканда приготовили 20-метровый шашлык. Готовое блюдо раздали не только участникам, но и всем присутствующим.
Фестиваль завершится 11 мая.