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https://uz.sputniknews.ru/20250510/samarkand-pervyy-mejdunarodnyy-festival-paraplanerizma-49301248.html
Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
Sputnik Узбекистан
Отныне в Ургутском районе Самаркандской области подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.
2025-05-10T19:27+0500
2025-05-10T19:53+0500
узбекистан
фестиваль
спорт
самарканд
туризм
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В горах Ургутского района, куда смогли добраться только внедорожники, собрались более 60 спортсменов из 10 стран мира, включая Россию и Беларусь. Посмотреть, как парапланеристы поднимаются в небо и парят над горным селом, приехали сотни зрителей разных возрастов и профессий, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Адиз Бобоев отметил, что отныне в Ургутском районе регулярно будут проводиться подобные мероприятия. Это, по его словам, позволит не только популяризировать экстремальные виды спорта, но и увеличить поток туристов в горные села региона. "Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов", — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.Интересно, что во время перерывов, пока спортсмены отдыхают, на импровизированной сцене выступают различные музыкальные коллективы: фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные группы. Кроме того, вдоль дороги, ведущей к основным мероприятиям, развернулись многометровые экспозиции народного творчества и гастрономический мини-фестиваль, в рамках которого, к примеру, повара из Самарканда приготовили 20-метровый шашлык. Готовое блюдо раздали не только участникам, но и всем присутствующим. Фестиваль завершится 11 мая.
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параплан фестиваль узбекистан самарканд
параплан фестиваль узбекистан самарканд

Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма

19:27 10.05.2025 (обновлено: 19:53 10.05.2025)
© SputnikВ Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
© Sputnik
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Отныне в Ургутском районе Самаркандской области подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В горах Ургутского района, куда смогли добраться только внедорожники, собрались более 60 спортсменов из 10 стран мира, включая Россию и Беларусь. Посмотреть, как парапланеристы поднимаются в небо и парят над горным селом, приехали сотни зрителей разных возрастов и профессий, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Адиз Бобоев отметил, что отныне в Ургутском районе регулярно будут проводиться подобные мероприятия.
© SputnikВ Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnik
Это, по его словам, позволит не только популяризировать экстремальные виды спорта, но и увеличить поток туристов в горные села региона.

"Ургутские горы идеально подходят для занятий парапланеризмом. Уникальный рельеф местности и ветровые потоки делают полет непредсказуемо интересным", — отметил один из самых опытных парапланеристов Узбекистана Алишер Исламов.

"Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов", — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.
Интересно, что во время перерывов, пока спортсмены отдыхают, на импровизированной сцене выступают различные музыкальные коллективы: фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные группы.
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
© Sputnikв Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
В Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
1/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
2/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
3/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
4/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
5/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
6/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
7/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
8/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
9/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
10/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
11/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
12/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
13/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
14/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
15/15
© Sputnik
в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма
Кроме того, вдоль дороги, ведущей к основным мероприятиям, развернулись многометровые экспозиции народного творчества и гастрономический мини-фестиваль, в рамках которого, к примеру, повара из Самарканда приготовили 20-метровый шашлык. Готовое блюдо раздали не только участникам, но и всем присутствующим.
Фестиваль завершится 11 мая.
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