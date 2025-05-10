https://uz.sputniknews.ru/20250510/samarkand-pervyy-mejdunarodnyy-festival-paraplanerizma-49301248.html

Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма

Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма

Sputnik Узбекистан

Отныне в Ургутском районе Самаркандской области подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

2025-05-10T19:27+0500

2025-05-10T19:27+0500

2025-05-10T19:53+0500

узбекистан

фестиваль

спорт

самарканд

туризм

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В горах Ургутского района, куда смогли добраться только внедорожники, собрались более 60 спортсменов из 10 стран мира, включая Россию и Беларусь. Посмотреть, как парапланеристы поднимаются в небо и парят над горным селом, приехали сотни зрителей разных возрастов и профессий, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Адиз Бобоев отметил, что отныне в Ургутском районе регулярно будут проводиться подобные мероприятия. Это, по его словам, позволит не только популяризировать экстремальные виды спорта, но и увеличить поток туристов в горные села региона. "Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов", — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.Интересно, что во время перерывов, пока спортсмены отдыхают, на импровизированной сцене выступают различные музыкальные коллективы: фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные группы. Кроме того, вдоль дороги, ведущей к основным мероприятиям, развернулись многометровые экспозиции народного творчества и гастрономический мини-фестиваль, в рамках которого, к примеру, повара из Самарканда приготовили 20-метровый шашлык. Готовое блюдо раздали не только участникам, но и всем присутствующим. Фестиваль завершится 11 мая.

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