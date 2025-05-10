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https://uz.sputniknews.ru/20250510/uzbekistan-predstavil-v-oon-initsiativu-po-globalnomu-vosstanovleniyu-lesov-49296706.html
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов
Sputnik Узбекистан
Абдухакимов: предстоящее Десятилетие лесовосстановления 2027–2036 гг. должно стать временем решительных действий.
2025-05-10T13:38+0500
2025-05-10T14:30+0500
узбекистан
оон
азиз абдухакимов
экология
озеленение
яшил макон
республика конго
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В рамках 20-й сессии Форума ООН по лесам, прошедшей в Нью-Йорке, Узбекистан совместно с республикой Конго организовала мероприятие на тему: "Достижение глобальных целей в области лесов в контексте Десятилетия ООН по лесовосстановлению и облесению в соответствии с принципами устойчивого управления лесами". Министр экологии Азиз Абдухакимов подчеркнул, что инициированная Узбекистаном и поддержанная 102 странами-членами ООН резолюция по устойчивому лесному управлению является историческим шагом в направлении глобального лесовосстановления. Министр также привел примеры национальных достижений, отметив, что с 2021 года в рамках общенационального проекта "Яшил макон" в стране ежегодно высаживается более 200 миллионов деревьев, что позволило увеличить лесной покров на 12%, а на осушенном дне Аральского моря реализован крупнейший в мире проект по облесению в условиях аридного климата —2 млн гектаров озеленено засухоустойчивыми растениями.Министр экономики лесного хозяйства Республики Конго Розали Матондо поблагодарила Узбекистан за дружеское партнерство и выразила уверенность в том, что совместная инициатива двух стран по провозглашению Десятилетия ООН по облесению и лесовосстановлению "станет примером для всего мира".Помощник Генсека ООН Ивана Живкович высоко оценила инициативу Узбекистана и отметила вклад страны в продвижение устойчивого лесовосстановления, в том числе через совместные проекты с Программой развития ООН. Живкович особо выделила проект "Яшил макон" и новую инициативу по массовой посадке деревьев в ходе празднования Навруза студентами Центральной Азии.Было отмечено, что Всемирный банк уже реализует в Узбекистане программу на сумму $153 млн, направленную на природоориентированные решения и создание зеленых рабочих мест. По словам представителя банка, узбекская модель может быть адаптирована и для других регионов — в частности, Сахеля и бассейна Конго.Генсек CITES Ивонн Игуэро отметила важность узбекских инициатив в контексте подготовки 20-й конференции сторон Конвенции, которая состоится в Самарканде в конце 2025 года. По ее словам, усилия Узбекистана по восстановлению лесов напрямую способствуют борьбе с незаконной торговлей древесиной и сохранению биоразнообразия.Как отметили участники конференции, пример Узбекистана послужил наглядным свидетельством того, что успешная реализация экологических программ требует реализации конкретных мер, эффективных и устойчивых действий на уровне государства и местных сообществ. В завершение мероприятия Абдухакимов подчеркнул, что предстоящее Десятилетие лесовосстановления 2027–2036 гг. должно стать временем решительных действий. "От Аральского моря до международных площадок — Узбекистан доказал, что деградированные земли можно вернуть к жизни. Мы готовы делиться опытом и двигаться вперед вместе с международными партнерами", – резюмировал министр.
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узбекистан лес восстановление оон озеленение минэкологии
узбекистан лес восстановление оон озеленение минэкологии

Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов

13:38 10.05.2025 (обновлено: 14:30 10.05.2025)
© Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанУзбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
© Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
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Абдухакимов: предстоящее Десятилетие лесовосстановления 2027–2036 гг. должно стать временем решительных действий.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
В рамках 20-й сессии Форума ООН по лесам, прошедшей в Нью-Йорке, Узбекистан совместно с республикой Конго организовала мероприятие на тему: "Достижение глобальных целей в области лесов в контексте Десятилетия ООН по лесовосстановлению и облесению в соответствии с принципами устойчивого управления лесами".

"Мероприятие стало важной площадкой для презентации конкретных результатов и инициатив, реализуемых в рамках устойчивого управления лесами. В конференции приняли участие более 120 представителей, международных организаций и стран-членов ООН", – отметили в Минэкологии.

Министр экологии Азиз Абдухакимов подчеркнул, что инициированная Узбекистаном и поддержанная 102 странами-членами ООН резолюция по устойчивому лесному управлению является историческим шагом в направлении глобального лесовосстановления.
© Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанУзбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами
© Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Министр также привел примеры национальных достижений, отметив, что с 2021 года в рамках общенационального проекта "Яшил макон" в стране ежегодно высаживается более 200 миллионов деревьев, что позволило увеличить лесной покров на 12%, а на осушенном дне Аральского моря реализован крупнейший в мире проект по облесению в условиях аридного климата —2 млн гектаров озеленено засухоустойчивыми растениями.

"Мы уже видим результаты: снижение пылевых бурь на 35%, создание 25 тысяч "зеленых" рабочих мест и значительное сокращение выбросов CO₂", — отметил Абдухакимов.

Министр экономики лесного хозяйства Республики Конго Розали Матондо поблагодарила Узбекистан за дружеское партнерство и выразила уверенность в том, что совместная инициатива двух стран по провозглашению Десятилетия ООН по облесению и лесовосстановлению "станет примером для всего мира".
"Без лесов невозможно победить изменение климата. Мы с Узбекистаном предложили миру резолюцию, которая даёт шанс нашим народам, нашим сообществам и нашей планете. Теперь настало время переходить от слов к делу", — подчеркнула министр.
Помощник Генсека ООН Ивана Живкович высоко оценила инициативу Узбекистана и отметила вклад страны в продвижение устойчивого лесовосстановления, в том числе через совместные проекты с Программой развития ООН. Живкович особо выделила проект "Яшил макон" и новую инициативу по массовой посадке деревьев в ходе празднования Навруза студентами Центральной Азии.
Было отмечено, что Всемирный банк уже реализует в Узбекистане программу на сумму $153 млн, направленную на природоориентированные решения и создание зеленых рабочих мест. По словам представителя банка, узбекская модель может быть адаптирована и для других регионов — в частности, Сахеля и бассейна Конго.
Генсек CITES Ивонн Игуэро отметила важность узбекских инициатив в контексте подготовки 20-й конференции сторон Конвенции, которая состоится в Самарканде в конце 2025 года. По ее словам, усилия Узбекистана по восстановлению лесов напрямую способствуют борьбе с незаконной торговлей древесиной и сохранению биоразнообразия.
Как отметили участники конференции, пример Узбекистана послужил наглядным свидетельством того, что успешная реализация экологических программ требует реализации конкретных мер, эффективных и устойчивых действий на уровне государства и местных сообществ.

"Сторона ООН выразила большой интерес к дальнейшему расширению совместных проектов в сфере восстановления и сохранения зеленого покрова, подчеркнув важность этих действий для глобальной борьбы с изменением климата и деградацией природных ресурсов", – отметили в ведомстве.

© Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанУзбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2025
Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами
© Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
В завершение мероприятия Абдухакимов подчеркнул, что предстоящее Десятилетие лесовосстановления 2027–2036 гг. должно стать временем решительных действий.
"От Аральского моря до международных площадок — Узбекистан доказал, что деградированные земли можно вернуть к жизни. Мы готовы делиться опытом и двигаться вперед вместе с международными партнерами", – резюмировал министр.
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