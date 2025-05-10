https://uz.sputniknews.ru/20250510/uzbekistan-predstavil-v-oon-initsiativu-po-globalnomu-vosstanovleniyu-lesov-49296706.html

Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов

Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному восстановлению лесов

Sputnik Узбекистан

Абдухакимов: предстоящее Десятилетие лесовосстановления 2027–2036 гг. должно стать временем решительных действий.

2025-05-10T13:38+0500

2025-05-10T13:38+0500

2025-05-10T14:30+0500

узбекистан

оон

азиз абдухакимов

экология

озеленение

яшил макон

республика конго

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан представил в ООН инициативу по глобальному лесовосстановлению и устойчивому управлению лесами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В рамках 20-й сессии Форума ООН по лесам, прошедшей в Нью-Йорке, Узбекистан совместно с республикой Конго организовала мероприятие на тему: "Достижение глобальных целей в области лесов в контексте Десятилетия ООН по лесовосстановлению и облесению в соответствии с принципами устойчивого управления лесами". Министр экологии Азиз Абдухакимов подчеркнул, что инициированная Узбекистаном и поддержанная 102 странами-членами ООН резолюция по устойчивому лесному управлению является историческим шагом в направлении глобального лесовосстановления. Министр также привел примеры национальных достижений, отметив, что с 2021 года в рамках общенационального проекта "Яшил макон" в стране ежегодно высаживается более 200 миллионов деревьев, что позволило увеличить лесной покров на 12%, а на осушенном дне Аральского моря реализован крупнейший в мире проект по облесению в условиях аридного климата —2 млн гектаров озеленено засухоустойчивыми растениями.Министр экономики лесного хозяйства Республики Конго Розали Матондо поблагодарила Узбекистан за дружеское партнерство и выразила уверенность в том, что совместная инициатива двух стран по провозглашению Десятилетия ООН по облесению и лесовосстановлению "станет примером для всего мира".Помощник Генсека ООН Ивана Живкович высоко оценила инициативу Узбекистана и отметила вклад страны в продвижение устойчивого лесовосстановления, в том числе через совместные проекты с Программой развития ООН. Живкович особо выделила проект "Яшил макон" и новую инициативу по массовой посадке деревьев в ходе празднования Навруза студентами Центральной Азии.Было отмечено, что Всемирный банк уже реализует в Узбекистане программу на сумму $153 млн, направленную на природоориентированные решения и создание зеленых рабочих мест. По словам представителя банка, узбекская модель может быть адаптирована и для других регионов — в частности, Сахеля и бассейна Конго.Генсек CITES Ивонн Игуэро отметила важность узбекских инициатив в контексте подготовки 20-й конференции сторон Конвенции, которая состоится в Самарканде в конце 2025 года. По ее словам, усилия Узбекистана по восстановлению лесов напрямую способствуют борьбе с незаконной торговлей древесиной и сохранению биоразнообразия.Как отметили участники конференции, пример Узбекистана послужил наглядным свидетельством того, что успешная реализация экологических программ требует реализации конкретных мер, эффективных и устойчивых действий на уровне государства и местных сообществ. В завершение мероприятия Абдухакимов подчеркнул, что предстоящее Десятилетие лесовосстановления 2027–2036 гг. должно стать временем решительных действий. "От Аральского моря до международных площадок — Узбекистан доказал, что деградированные земли можно вернуть к жизни. Мы готовы делиться опытом и двигаться вперед вместе с международными партнерами", – резюмировал министр.

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