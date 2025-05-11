https://uz.sputniknews.ru/20250511/aeroport-shaxrisabza-vpervye-prinyal-srednemagistralnyy-samolet-49311507.html

Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет

Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет

Sputnik Узбекистан

Ранее воздушная гавань могла принимать лишь небольшие самолеты

2025-05-11T14:30+0500

2025-05-11T14:30+0500

2025-05-11T14:30+0500

узбекистан

шахрисабз

аэропорт

самолет

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Аэропорт "Шахрисабз" после капитального ремонта впервые принял среднемагистральный самолет, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Ранее рейсы в Шахрисабз выполняли на самолетах Let L-410, имеющих небольшую вместимость. Благодаря капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежной дорожки, аэродром Шахрисабза получил возможность принимать среднемагистральные воздушные суда, что способствует увеличению пассажиропотока в туристический город.Первым среднемагистральным воздушным судном стал ATR-72 авиакомпании Silk Avia, прибывший из Ташкента.Перевозчик с 18 мая запустит регулярные рейсы из Ташкента в Шахрисабз на этих самолетах. Их будут выполнять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

узбекистан

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аэропорт шахрисабз самолет