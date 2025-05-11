https://uz.sputniknews.ru/20250511/aeroport-shaxrisabza-vpervye-prinyal-srednemagistralnyy-samolet-49311507.html
Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет
Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет
Sputnik Узбекистан
Ранее воздушная гавань могла принимать лишь небольшие самолеты
2025-05-11T14:30+0500
2025-05-11T14:30+0500
2025-05-11T14:30+0500
узбекистан
шахрисабз
аэропорт
самолет
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Аэропорт "Шахрисабз" после капитального ремонта впервые принял среднемагистральный самолет, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Ранее рейсы в Шахрисабз выполняли на самолетах Let L-410, имеющих небольшую вместимость. Благодаря капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежной дорожки, аэродром Шахрисабза получил возможность принимать среднемагистральные воздушные суда, что способствует увеличению пассажиропотока в туристический город.Первым среднемагистральным воздушным судном стал ATR-72 авиакомпании Silk Avia, прибывший из Ташкента.Перевозчик с 18 мая запустит регулярные рейсы из Ташкента в Шахрисабз на этих самолетах. Их будут выполнять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэропорт шахрисабз самолет
аэропорт шахрисабз самолет
Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет
Ранее воздушная гавань могла принимать лишь небольшие самолеты.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Аэропорт "Шахрисабз" после капитального ремонта впервые принял среднемагистральный самолет, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Ранее рейсы в Шахрисабз выполняли на самолетах Let L-410, имеющих небольшую вместимость. Благодаря капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежной дорожки, аэродром Шахрисабза получил возможность принимать среднемагистральные воздушные суда, что способствует увеличению пассажиропотока в туристический город.
Первым среднемагистральным воздушным судном стал ATR-72 авиакомпании Silk Avia, прибывший из Ташкента.
“Региональный аэропорт Шахрисабза принял первый рейс авиакомпании Silk Avia, совершенный на воздушном судне ATR 72-600 по маршруту Ташкент – Шахрисабз. По традиции, самолет встретили водной аркой, а экипаж цветами”, — говорится в сообщении.
Перевозчик с 18 мая запустит регулярные рейсы из Ташкента в Шахрисабз на этих самолетах. Их будут выполнять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.