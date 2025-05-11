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ЧА по гребле на байдарках и каное: узбекистанцы взяли 9 наград
ЧА по гребле на байдарках и каное: узбекистанцы взяли 9 наград
Sputnik Узбекистан
В китайском Наньчане прошел чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ
2025-05-11T13:20+0500
2025-05-11T13:54+0500
спорт
чемпионат азии
кнр
медали
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 6 медалей на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каное, сообщает НОК.ЧА проходил с 8 по 10 мая в китайском Наньчане.ПобедителиСереброБронзаНа континентальном чемпионате по гребле на байдарках и каноэ в Наньчане более 200 спортсменов из 20 стран боролись за призовые места в дисциплинах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2 и миксте на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.Узбекистан представляли 16 байдарочников и каноистов. В числе судей на чемпионате Азии был и узбекистанец Исмаил Эгамбердиев.
https://uz.sputniknews.ru/20250511/uzbekistan-zavoeval-zoloto-na-chm-po-taekvondo-wt-sredi-kadetov-49306892.html
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чемпионат азии гребля байдарки каноэ узбекистанцы награды
чемпионат азии гребля байдарки каноэ узбекистанцы награды

ЧА по гребле на байдарках и каное: узбекистанцы взяли 9 наград

13:20 11.05.2025 (обновлено: 13:54 11.05.2025)
© НОКС 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ.
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2025
© НОК
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В китайском Наньчане прошел чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 6 медалей на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каное, сообщает НОК.
ЧА проходил с 8 по 10 мая в китайском Наньчане.
“Сборная Узбекистана завоевала три серебряные и три бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Победители
Серебро
С2 1000 метров: Мухаммадали Мирисманов, Диёрбек Маматкулиев
С1 500 метров: Мухаммадали Мирисманов
К1 500 метров: Арина Танатмишева
Бронза
С2 500 метров: Камолиддин Рахматуллаев, Азимжон Сотиболдиев
К1 1000 метров: Александр Зарубин
С2х 500 метров (микс): Камолиддин Рахматуллаев, Зарина Рустамова
© НОК
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан
1/6
© НОК
© НОК
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан
2/6
© НОК
© НОК
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан
3/6
© НОК
© НОК
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан
4/6
© НОК
© НОК
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан
5/6
© НОК
© НОК
С 8 по 10 мая в китайском городе Наньчан прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан
6/6
© НОК
1/6
© НОК
2/6
© НОК
3/6
© НОК
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© НОК
5/6
© НОК
6/6
© НОК
На континентальном чемпионате по гребле на байдарках и каноэ в Наньчане более 200 спортсменов из 20 стран боролись за призовые места в дисциплинах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2 и миксте на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.
Узбекистан представляли 16 байдарочников и каноистов. В числе судей на чемпионате Азии был и узбекистанец Исмаил Эгамбердиев.
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