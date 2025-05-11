Растоптанное детство: как узбекистанцы выжили в концлагерях
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В период Великой Отечественной войны на оккупированных территориях нацисты создали тысячи концлагерей. Среди заключенных были люди разных национальностей: евреи, цыгане, славяне. А также пленные солдаты, антифашисты, мирные жители, в том числе и дети.
В концентрационные лагеря фашисты сгоняли миллионы людей — часто по национальному и политическому признаку. Это были лагеря принудительного труда, транзитные и сборные, а также лагеря смерти, где над узниками проводили чудовищные опыты. Цивилизованный мир вздрагивает от названий таких известных концлагерей как Освенцим в Польше, Заксенхаузен в Германии или Саласпилс в Латвии.
Каждому из наших героев воспоминания даются нескрываемо тяжело. Когда их насильно вывезли в Германию им было от 3 до 15 лет. Они — малолетние узники фашистких концлагерей, оказались в нечеловеческих условиях, оторванные от детства, а многие и от семьи.
"Я помню, как деревню в Беларуси оккупировали. Немцы собирали взрослых людей в одну сторону, потом забирали старших детей. Через какое-то время начали собирать детей младшего возраста, в том числе и меня с братом забрали", — рассказывает Федор Балобас, в концлагерь его увезли в возрасте 8 лет.
Мальчиков с родителями разлучили. Детей привезли на сборочный пункт, погрузили в эшелон и отправили в Германию. С братом и мамой фашисты схватили и Анатолия Бурыкина. Эта семья попала в один из страшнейших нацистских лагерей — Заксенхаузен. Именно там погиб сын Сталина Яков.
Анатолий Иванович вспоминает, что в том лагере было много людей, не только из СССР, но и из европейских государств.
"Лагерь был поделен на секторы, — рассказывает ветеран. — В одном секторе — наши военнопленные, в другом – иностранные. Сектор, где мы были назывался "Русский штрассе". Там в основном были русские, украинцы, одним словом славяне".
Гельман Князев вспоминает, что когда в Псков, где они с мамой тогда жили, пришли немцы, то сразу же начали убивать молодежь.
"По улице идешь — на столбах, везде на деревьях висели трупы молодых людей с объявлением, что это комсомольцы, коммунисты, для устрашения. Вдоль домов выводили людей и какое-то количество, 10 - 20 человек просто расстреливали. Просто так. Чтобы у людей был страх", — говорит Гельман Искакович.
Воспоминания Любови Киреевой даются особенно тяжело. Но не оттого, что их стирает время, а потому что помнит ветеран многое, ведь была уже подростком. Когда за ними пришли немцы, она с родителями пряталась в подвале от бомбардировки. Это было в Сталинграде.
"Были папа, мама и мы с младшей сестрой. А старшая сестра и брат были на фронте. Вдруг заходит фриц с автоматом берет нас за шиворот и выпихивает из подвала. Гнал нас палками. А тут передовая, везде трупы: и наши ребята, и фрицы", — едва сдерживая слезы рассказывает Любовь Семеновна.
Она хорошо помнит, как их, словно, скот сортировали на одной из станций в Польше. Здоровых в одну сторону, нездоровых – в другую.
"Делали рентген. В Германию только здоровых отбирали. А кто туберкулезный, больной, тех жгли. Это я слышала. Наша семья оказалась здоровой", — рассказывает узница.
Детство малолетних узников прошло в деревянных бараках, ставших символом угнетения, жестокости и безнадежности. У них общее прошлое, но у каждого — своя история выживания. Как получилось, что у Гельмана Князева две даты рождения, за какой невинный подарок, полученный через колючую проволоку, немцы сильно побили Любовь Кирееву, а за какой проступок едва не пристрелили Анатолия Бурыкина – смотрите в видео.