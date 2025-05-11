https://uz.sputniknews.ru/20250511/rossiya-i-vetnam-sotrudnichestvo-eaeu-i-asean-49307634.html

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН — документ

Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН — документ

Sputnik Узбекистан

Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля

2025-05-11T15:45+0500

2025-05-11T15:45+0500

2025-05-11T15:45+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

россия

вьетнам

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Россия и Вьетнам договорились способствовать наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН. Это определено в совместной декларации двух стран.Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.Также стороны условились укреплять и углублять стратегическое партнерство России и АСЕАН, продвигать всеобъемлющее, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сферах, в которых они обладают значительным потенциалом и преимуществами, включая ИКТ, борьбу с терроризмом и транснациональной преступностью, науку и технологии, образование, подготовку кадров, трудовых ресурсов.Также РФ и Вьетнам договорились ускорить выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2021-2025 годы и в сжатые сроки разработать и принять аналогичный документ на 2026-2030 годы."Российская Федерация поддерживает центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в региональной архитектуре Азиатско-Тихоокеанского региона... Россия и Вьетнам принимают активное и конструктивное участие и координируют работу в асеаноцентричных механизмах сотрудничества", — указано в тексте документа.

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