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Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН — документ
Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН — документ
Sputnik Узбекистан
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля
2025-05-11T15:45+0500
2025-05-11T15:45+0500
2025-05-11T15:45+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
россия
вьетнам
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Россия и Вьетнам договорились способствовать наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН. Это определено в совместной декларации двух стран.Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.Также стороны условились укреплять и углублять стратегическое партнерство России и АСЕАН, продвигать всеобъемлющее, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сферах, в которых они обладают значительным потенциалом и преимуществами, включая ИКТ, борьбу с терроризмом и транснациональной преступностью, науку и технологии, образование, подготовку кадров, трудовых ресурсов.Также РФ и Вьетнам договорились ускорить выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2021-2025 годы и в сжатые сроки разработать и принять аналогичный документ на 2026-2030 годы."Российская Федерация поддерживает центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в региональной архитектуре Азиатско-Тихоокеанского региона... Россия и Вьетнам принимают активное и конструктивное участие и координируют работу в асеаноцентричных механизмах сотрудничества", — указано в тексте документа.
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россия вьетнам еаэс асеан сотрудничество
россия вьетнам еаэс асеан сотрудничество
Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН — документ
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Россия и Вьетнам договорились способствовать наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН. Это определено в совместной декларации
двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны выступают за углубление региональной экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной взаимосвязанности, включая проект Большого Евразийского партнерства, а также за изучение потенциала экономического взаимодействия между АСЕАН и ЕАЭС, будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", — говорится в тексте документа.
Также стороны условились укреплять и углублять стратегическое партнерство России и АСЕАН, продвигать всеобъемлющее, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сферах, в которых они обладают значительным потенциалом и преимуществами, включая ИКТ, борьбу с терроризмом и транснациональной преступностью, науку и технологии, образование, подготовку кадров, трудовых ресурсов.
Также РФ и Вьетнам договорились ускорить выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2021-2025 годы и в сжатые сроки разработать и принять аналогичный документ на 2026-2030 годы.
"Российская Федерация поддерживает центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в региональной архитектуре Азиатско-Тихоокеанского региона... Россия и Вьетнам принимают активное и конструктивное участие и координируют работу в асеаноцентричных механизмах сотрудничества", — указано в тексте документа.