https://uz.sputniknews.ru/20250511/samarkand-mejdunarodnaya-konferentsiya-iskusstvo-baxshi-49315946.html

В Самарканде проходит международная конференция, посвященная искусству бахши

В Самарканде проходит международная конференция, посвященная искусству бахши

Sputnik Узбекистан

Участники — более 60 исполнителей и экспертов в области фольклора.

2025-05-11T18:10+0500

2025-05-11T18:10+0500

2025-05-11T18:10+0500

узбекистан

самарканд

конференция

эксклюзив

культура

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Самарканде проходит международная конференция, посвященная искусству бахши, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Ее участниками стали народные сказители со всех уголков Узбекистана, а также гости из Турции и Китая.Мероприятие организовано в мемориальном музейном комплексе имени бахши Эргаша Жуманбулбула и получило название "Кушработ навоси – 2025".В конференции участвуют более 60 исполнителей и экспертов в области фольклора. Особое внимание уделяют обсуждению актуальных вопросов: как сохранить традиции бахши в условиях глобализации, как передавать знания молодому поколению и какую роль может сыграть искусство бахши в современном обществе.Данное мероприятие стало настоящим праздником для жителей Кушрабатского района. Наряду с научными и культурными дискуссиями, на сцене исполняют дастаны, звучат произведения в юмористическом жанре, музыкальные и поэтические импровизации. Организованы народные гулянья, которые только в первый день посетили свыше 5 тыс. жителей района.За право стать лучшим бахши страны состязаются 49 исполнителей.Конференция завершится 12 мая.

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