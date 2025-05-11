https://uz.sputniknews.ru/20250511/zdanie-kabmina-uzbekistana-vklyuchat-v-spisok-obektov-kulturnogo-naslediya-49307362.html
Здание Кабмина Узбекистана включат в список объектов культурного наследия
Здание Кабмина Узбекистана включат в список объектов культурного наследия
Sputnik Узбекистан
Это позволит обеспечить его охрану и изучение, как значимого элемента градостроительной истории Ташкента
2025-05-11T11:00+0500
2025-05-11T11:00+0500
2025-05-11T11:00+0500
узбекистан
ташкент
кабинет министров узбекистана
культурное наследие
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/13/46696214_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_00546b18f643ddd4a149841d56dc3726.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Здание правительства Узбекистана включат в список объектов культурного наследия.Это определено в разрабатываемом проекте постановления, инициированном Агентством культурного наследия республики.Помимо этого, в данный перечень предполагается включить еще порядка 130 объектов.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/13/46696214_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_92db8b7f0e0a42ede1c44f75a23b4ec4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
здание кабинет министров узбекистан список объекты культурное наследие
здание кабинет министров узбекистан список объекты культурное наследие
Здание Кабмина Узбекистана включат в список объектов культурного наследия
Это позволит обеспечить его охрану и изучение, как значимого элемента градостроительной истории Ташкента.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Здание правительства Узбекистана включат
в список объектов культурного наследия.
Это определено в разрабатываемом проекте постановления, инициированном Агентством культурного наследия республики.
“Согласно разрабатываемому проекту постановления, подготовленному Агентством культурного наследия, планируется включить здание Кабинета Министров, находящееся по адресу: площадь Мустакиллик, дом 5, в Национальный реестр объектов недвижимого материального культурного наследия”, — говорится в сообщении.
Помимо этого, в данный перечень предполагается включить еще порядка 130 объектов.