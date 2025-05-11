https://uz.sputniknews.ru/20250511/zdanie-kabmina-uzbekistana-vklyuchat-v-spisok-obektov-kulturnogo-naslediya-49307362.html

Здание Кабмина Узбекистана включат в список объектов культурного наследия

Здание Кабмина Узбекистана включат в список объектов культурного наследия

Sputnik Узбекистан

Это позволит обеспечить его охрану и изучение, как значимого элемента градостроительной истории Ташкента

2025-05-11T11:00+0500

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2025-05-11T11:00+0500

узбекистан

ташкент

кабинет министров узбекистана

культурное наследие

общество

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Здание правительства Узбекистана включат в список объектов культурного наследия.Это определено в разрабатываемом проекте постановления, инициированном Агентством культурного наследия республики.Помимо этого, в данный перечень предполагается включить еще порядка 130 объектов.

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здание кабинет министров узбекистан список объекты культурное наследие