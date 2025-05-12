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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией.
2025-05-12T16:15+0500
2025-05-12T16:15+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 14 мая в 11.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией в ЕАЭС.
москва
минск
бишкек
ереван
астана
ташкент
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пресс-центр sputnik биобезопасность еаэс
пресс-центр sputnik биобезопасность еаэс

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

16:15 12.05.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Мероприятие пройдет 14 мая в 11.00 по ташкентскому времени.
Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.
Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией в ЕАЭС.
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