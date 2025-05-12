https://uz.sputniknews.ru/20250512/eaeu-biobezopasnost-press-sentr-sputnik-49325111.html

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией.

2025-05-12T16:15+0500

2025-05-12T16:15+0500

2025-05-12T16:15+0500

пресс-центр

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пресс-центр

геннадий онищенко

москва

минск

бишкек

ереван

астана

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 14 мая в 11.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией в ЕАЭС.

москва

минск

бишкек

ереван

астана

ташкент

узбекистан

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