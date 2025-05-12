https://uz.sputniknews.ru/20250512/eaeu-biobezopasnost-press-sentr-sputnik-49325111.html
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией.
2025-05-12T16:15+0500
2025-05-12T16:15+0500
2025-05-12T16:15+0500
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еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
пресс-центр
геннадий онищенко
москва
минск
бишкек
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 14 мая в 11.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией в ЕАЭС.
москва
минск
бишкек
ереван
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пресс-центр sputnik биобезопасность еаэс
пресс-центр sputnik биобезопасность еаэс
В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Мероприятие пройдет 14 мая в 11.00 по ташкентскому времени.
Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.
Речь пойдет о влиянии похолодания и перепадов погоды на здоровье и показатели заболеваемости, новых вызовах в сфере биобезопасности для стран Союза, ситуации с метапневмовирусной инфекцией в ЕАЭС.