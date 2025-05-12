https://uz.sputniknews.ru/20250512/sostoyalos-16-e-zasedanie-irano-uzbekskoy-mejpravkomissii-po-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-49317513.html
Состоялось 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Состоялось 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились о реализации совместных проектов в различных сферах, а также определили меры по развитию транспортных связей и упрощению перевозки товаров.
2025-05-12T09:50+0500
2025-05-12T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Тегеране прошло 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает МИПТ РУз.Делегации двух стран возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр рудников, промышленности и торговли Ирана Мохаммад Атабак.В ходе двусторонней встречи перед заседанием главы делегаций обсудили общие направления развития сотрудничества: промышленную кооперацию, транспорт, логистику, торговлю и реализацию инвестпроектов. Особое внимание уделили осуществлению договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне.Работу продолжили в формате 16-го заседания Межправительственной комиссии. Участники заслушали доклады и планы руководителей министерств и ведомств, непосредственно отвечающих за реализацию узбекско-иранских соглашений.Стороны согласовали меры по увеличению объемов взаимной торговли, в том числе, за счет эффективного использования преференциальных торговых соглашений, организации выставок национальной продукции и расширения возможностей электронной торговли.По завершении мероприятия приняли итоговый протокол заседания.
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узбекистан иран заседание межправительственная комиссия
узбекистан иран заседание межправительственная комиссия
Состоялось 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
09:50 12.05.2025 (обновлено: 09:57 12.05.2025)
Стороны договорились о реализации совместных проектов в различных сферах, а также определили меры по развитию транспортных связей и упрощению перевозки товаров.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
В Тегеране прошло 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает
МИПТ РУз.
Делегации двух стран возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр рудников, промышленности и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
В ходе двусторонней встречи перед заседанием главы делегаций обсудили общие направления развития сотрудничества: промышленную кооперацию, транспорт, логистику, торговлю и реализацию инвестпроектов. Особое внимание уделили осуществлению договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне.
Работу продолжили в формате 16-го заседания Межправительственной комиссии. Участники заслушали доклады и планы руководителей министерств и ведомств, непосредственно отвечающих за реализацию узбекско-иранских соглашений.
Стороны согласовали меры по увеличению объемов взаимной торговли, в том числе, за счет эффективного использования преференциальных торговых соглашений, организации выставок национальной продукции и расширения возможностей электронной торговли.
“В рамках инвестиционного сотрудничества достигнута договоренность о реализации совместных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, информационные технологии, химия, текстильная промышленность и машиностроение. Также были определены меры по развитию транспортных связей и упрощению перемещения товаров между странами”, — говорится в сообщении.
По завершении мероприятия приняли итоговый протокол заседания.