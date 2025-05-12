https://uz.sputniknews.ru/20250512/sostoyalos-16-e-zasedanie-irano-uzbekskoy-mejpravkomissii-po-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-49317513.html

Состоялось 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Состоялось 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились о реализации совместных проектов в различных сферах, а также определили меры по развитию транспортных связей и упрощению перевозки товаров.

2025-05-12T09:50+0500

2025-05-12T09:50+0500

2025-05-12T09:57+0500

узбекистан

иран

тегеран

сотрудничество

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0c/49317844_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_2e62361f24e7cafad9a31779e258e31e.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Тегеране прошло 16-е заседание ирано-узбекской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает МИПТ РУз.Делегации двух стран возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр рудников, промышленности и торговли Ирана Мохаммад Атабак.В ходе двусторонней встречи перед заседанием главы делегаций обсудили общие направления развития сотрудничества: промышленную кооперацию, транспорт, логистику, торговлю и реализацию инвестпроектов. Особое внимание уделили осуществлению договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне.Работу продолжили в формате 16-го заседания Межправительственной комиссии. Участники заслушали доклады и планы руководителей министерств и ведомств, непосредственно отвечающих за реализацию узбекско-иранских соглашений.Стороны согласовали меры по увеличению объемов взаимной торговли, в том числе, за счет эффективного использования преференциальных торговых соглашений, организации выставок национальной продукции и расширения возможностей электронной торговли.По завершении мероприятия приняли итоговый протокол заседания.

узбекистан

тегеран

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иран заседание межправительственная комиссия