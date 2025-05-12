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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250512/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-kotlyarovku-v-dnr-49324611.html
СВО: российские бойцы освободили Котляровку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Котляровку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр"
2025-05-12T15:00+0500
2025-05-12T15:54+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российские войска освободили поселок Котляровка в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
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СВО: российские бойцы освободили Котляровку в ДНР

15:00 12.05.2025 (обновлено: 15:54 12.05.2025)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование на территории Запорожской области
Разминирование на территории Запорожской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российские войска освободили поселок Котляровка в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
свыше 440 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
14 автомобилей;
два артиллерийских орудия.
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