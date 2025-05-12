СВО: российские бойцы освободили Котляровку в ДНР
15:00 12.05.2025 (обновлено: 15:54 12.05.2025)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование на территории Запорожской области
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российские войска освободили поселок Котляровка в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
свыше 440 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
14 автомобилей;
два артиллерийских орудия.