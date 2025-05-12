Узбекистан безвозмездно передал Афганистану партию сельхозпродукции
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанИз Узбекистана в Афганистан доставлены отборные семена
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Подписаться
Поставка стала частью гуманитарной помощи.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекистан безвозмездно передал Афганистану партию сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанИз Узбекистана в Афганистан доставлены отборные семена
Из Узбекистана в Афганистан доставлены отборные семена
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
“С целью дальнейшего укрепления сотрудничества, министерство сельского хозяйства Узбекистана предоставило афганским фермерам и аграрным структурам гуманитарную помощь в виде сельскохозяйственной продукции”, — говорится в сообщении.
Афганским аграриям направили:
5 тонн хлопковых семян (для 200 га);
20 тонн риса (для 100 га):
500 кг маша (для 25 га);
187 кг овощных семян;
600 кг семян бахчевых культур.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанИз Узбекистана в Афганистан доставлены отборные семена
Из Узбекистана в Афганистан доставлены отборные семена
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
Ожидают, что эта практическая поддержка послужит обеспечению продовольственной безопасности Афганистана, увеличению занятости его сельского населения и внедрению инноваций в аграрную сферу.
Аграрное сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном способствует региональной стабильности и экономическому развитию, является практическим выражением принципов добрососедства и общечеловеческих ценностей, добавили в пресс-службе.