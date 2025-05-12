https://uz.sputniknews.ru/20250512/uzbekistan-bezvozmezdno-peredal-afganistanu-selxozproduktsiyu-49326265.html

Узбекистан безвозмездно передал Афганистану партию сельхозпродукции

Узбекистан безвозмездно передал Афганистану партию сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Поставка стала частью гуманитарной помощи

2025-05-12T18:30+0500

2025-05-12T18:30+0500

2025-05-12T18:30+0500

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

сельхозпродукция

семена

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекистан безвозмездно передал Афганистану партию сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.Афганским аграриям направили:Ожидают, что эта практическая поддержка послужит обеспечению продовольственной безопасности Афганистана, увеличению занятости его сельского населения и внедрению инноваций в аграрную сферу. Аграрное сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном способствует региональной стабильности и экономическому развитию, является практическим выражением принципов добрососедства и общечеловеческих ценностей, добавили в пресс-службе.

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узбекистан афганистан передача сельхозпродукция