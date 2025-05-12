https://uz.sputniknews.ru/20250512/uzbekistan-predprinimateli-subsidii-trudoustroystvo-invalidy-49322810.html
В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии
В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии
Sputnik Узбекистан
В республике совершенствуют систему обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями
2025-05-12T14:33+0500
2025-05-12T14:33+0500
2025-05-12T14:33+0500
общество
узбекистан
предприниматели
субсидия
трудоустройство
лица с инвалидностью
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане предпринимателям, нанимающим на работу людей с инвалидностью, предоставят субсидии. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст. В соответствии с документом, с 1 июня:Молодых людей с ограниченными возможностями будут обучать современным профессиям, создадут дополнительные возможности выхода на рынок труда.Также внедрят систему специальных услуг. Реестр трудоспособных лиц с ограниченными возможностями будет вестись в информационной системе "Единая национальная социальная защита".До конца 2025 года в республике планируют трудоустроить 80 тыс. человек с ограниченными возможностями.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан предприниматели трудоустройство лица с инвалидностью субсидии
узбекистан предприниматели трудоустройство лица с инвалидностью субсидии
В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии
В республике совершенствуют систему обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
В Узбекистане предпринимателям, нанимающим на работу людей с инвалидностью, предоставят субсидии. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст.
В соответствии с документом, с 1 июня:
предприятиям, на которых трудоустроены инвалиды I и II групп, будут выделять субсидии до 50 млн сумов;
государство будет покрывать расходы на работу переводчика с языка жестов, психолога и сопровождающего;
сопровождающие людей с ограниченными возможностями смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых.
Молодых людей с ограниченными возможностями будут обучать современным профессиям, создадут дополнительные возможности выхода на рынок труда.
Также внедрят систему специальных услуг. Реестр трудоспособных лиц с ограниченными возможностями будет вестись в информационной системе "Единая национальная социальная защита".
До конца 2025 года в республике планируют трудоустроить 80 тыс. человек с ограниченными возможностями.