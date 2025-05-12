https://uz.sputniknews.ru/20250512/uzbekistan-predprinimateli-subsidii-trudoustroystvo-invalidy-49322810.html

В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии

В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии

Sputnik Узбекистан

В республике совершенствуют систему обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями

2025-05-12T14:33+0500

2025-05-12T14:33+0500

2025-05-12T14:33+0500

общество

узбекистан

предприниматели

субсидия

трудоустройство

лица с инвалидностью

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане предпринимателям, нанимающим на работу людей с инвалидностью, предоставят субсидии. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст. В соответствии с документом, с 1 июня:Молодых людей с ограниченными возможностями будут обучать современным профессиям, создадут дополнительные возможности выхода на рынок труда.Также внедрят систему специальных услуг. Реестр трудоспособных лиц с ограниченными возможностями будет вестись в информационной системе "Единая национальная социальная защита".До конца 2025 года в республике планируют трудоустроить 80 тыс. человек с ограниченными возможностями.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан предприниматели трудоустройство лица с инвалидностью субсидии