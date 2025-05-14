https://uz.sputniknews.ru/20250514/afganistan-otpravka-belyy-mramor-uzbekistan-49342395.html

Узбекистан получил 16 грузовиков с белым мрамором из Афганистана

Узбекистан получил 16 грузовиков с белым мрамором из Афганистана

Sputnik Узбекистан

Его используют при строительстве мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде

2025-05-14T14:30+0500

2025-05-14T14:30+0500

2025-05-14T14:30+0500

узбекистан

афганистан

политика

общество

грузовик

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Афганистан направил в Узбекистан 16 грузовиков с белым мрамором, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В Международном торговом центре "Термез" прошла встреча с участием спецпредставителя президента Узбекистана по вопросам Афганистана Исматуллы Эргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова, главы канцелярии премьер-министра Афганистана Мулло Абдула Восе и губернатора провинции Балх Мухаммада Юсуфа Вафо.Речь шла о расширении многопланового сотрудничества между двумя государствами, включая торговлю, транспорт, гуманитарные и культурные связи.Такое практическое сотрудничество послужит дальнейшему укреплению исторической близости, взаимного уважения и дружбы между двумя братскими народами, добавили в пресс-службе.

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