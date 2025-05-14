https://uz.sputniknews.ru/20250514/afganistan-otpravka-belyy-mramor-uzbekistan-49342395.html
Узбекистан получил 16 грузовиков с белым мрамором из Афганистана
Узбекистан получил 16 грузовиков с белым мрамором из Афганистана
Sputnik Узбекистан
Его используют при строительстве мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде
2025-05-14T14:30+0500
2025-05-14T14:30+0500
2025-05-14T14:30+0500
узбекистан
афганистан
политика
общество
грузовик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0e/49341966_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_be13b5b82e4e378e3a708ae98eae8ca2.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Афганистан направил в Узбекистан 16 грузовиков с белым мрамором, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В Международном торговом центре "Термез" прошла встреча с участием спецпредставителя президента Узбекистана по вопросам Афганистана Исматуллы Эргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова, главы канцелярии премьер-министра Афганистана Мулло Абдула Восе и губернатора провинции Балх Мухаммада Юсуфа Вафо.Речь шла о расширении многопланового сотрудничества между двумя государствами, включая торговлю, транспорт, гуманитарные и культурные связи.Такое практическое сотрудничество послужит дальнейшему укреплению исторической близости, взаимного уважения и дружбы между двумя братскими народами, добавили в пресс-службе.
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0e/49341966_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6b1a20cfa8d788e1bc277e1d5e5d7100.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан афганистан грузовики мрамор
узбекистан афганистан грузовики мрамор
Узбекистан получил 16 грузовиков с белым мрамором из Афганистана
Его используют при строительстве мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Афганистан направил в Узбекистан 16 грузовиков с белым мрамором, сообщает
пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
В Международном торговом центре "Термез" прошла встреча с участием спецпредставителя президента Узбекистана по вопросам Афганистана Исматуллы Эргашева, хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова, главы канцелярии премьер-министра Афганистана Мулло Абдула Восе и губернатора провинции Балх Мухаммада Юсуфа Вафо.
Речь шла о расширении многопланового сотрудничества между двумя государствами, включая торговлю, транспорт, гуманитарные и культурные связи.
"По завершении встречи Узбекистан принял 16 грузовиков с белым мрамором, направленных афганской стороной для строительства комплекса Имама Бухари в Самарканде", — говорится в сообщении.
Такое практическое сотрудничество послужит дальнейшему укреплению исторической близости, взаимного уважения и дружбы между двумя братскими народами, добавили в пресс-службе.