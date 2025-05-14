https://uz.sputniknews.ru/20250514/boriy-alixanov-perspektivy-vodorodnoy-energetiki-uzbekistana-49348593.html

Борий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана

Борий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса в ходе Международного форума "Нефть и газ Узбекистана" в Ташкенте поделился видением развития возобновляемых источников энергии в стране

2025-05-14T17:30+0500

2025-05-14T17:30+0500

2025-05-14T17:30+0500

эксклюзив

возобновляемые источники энергии

узбекистан

зеленый водород

водородная энергетика

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Во второй день Международного энергетического форума в Ташкенте член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов рассказал о технологическом инновационном проекте по получению зеленого водорода, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Речь идет об автономном техническом комплексе на основе гибридных источников энергии и водородной системы.Его установка возможна на отдаленных территориях республики. Реализация проекта позволит получать необходимый водород для заправки беспилотных летательных аппаратов и других целей.Узбекистан взял курс на развитие возобновляемых источников энергии. Однако, по мнению Алиханова, важно думать о других методах и диверсифицировать энергетическую отрасль для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность республики.

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