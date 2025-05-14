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https://uz.sputniknews.ru/20250514/boriy-alixanov-perspektivy-vodorodnoy-energetiki-uzbekistana-49348593.html
Борий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана
Борий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса в ходе Международного форума "Нефть и газ Узбекистана" в Ташкенте поделился видением развития возобновляемых источников энергии в стране
2025-05-14T17:30+0500
2025-05-14T17:30+0500
эксклюзив
возобновляемые источники энергии
узбекистан
зеленый водород
водородная энергетика
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Во второй день Международного энергетического форума в Ташкенте член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов рассказал о технологическом инновационном проекте по получению зеленого водорода, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Речь идет об автономном техническом комплексе на основе гибридных источников энергии и водородной системы.Его установка возможна на отдаленных территориях республики. Реализация проекта позволит получать необходимый водород для заправки беспилотных летательных аппаратов и других целей.Узбекистан взял курс на развитие возобновляемых источников энергии. Однако, по мнению Алиханова, важно думать о других методах и диверсифицировать энергетическую отрасль для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность республики.
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борий алиханов перспективы водородная энергетика узбекистан
борий алиханов перспективы водородная энергетика узбекистан

Борий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана

17:30 14.05.2025
© SputnikБорий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана
Борий Алиханов рассказал о перспективах водородной энергетики Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
Член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса в ходе Международного энергетического форума в Ташкенте поделился видением развития возобновляемых источников энергии в стране.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Во второй день Международного энергетического форума в Ташкенте член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Борий Алиханов рассказал о технологическом инновационном проекте по получению зеленого водорода, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Речь идет об автономном техническом комплексе на основе гибридных источников энергии и водородной системы.
Его установка возможна на отдаленных территориях республики. Реализация проекта позволит получать необходимый водород для заправки беспилотных летательных аппаратов и других целей.
© SputnikТехнологический инновационный проект по получению зеленого водорода
Технологический инновационный проект по получению зеленого водорода - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
Технологический инновационный проект по получению зеленого водорода
© Sputnik
"В целом могу сказать, что водород — это не топливо, водород — это энергоноситель. Думаю, что в будущем одним из оплотов или основополагающих направлений энергетики станет использование водорода, особенно зеленого водорода, как криогенного топлива и энергоносителя в целом", — отметил он.
Узбекистан взял курс на развитие возобновляемых источников энергии. Однако, по мнению Алиханова, важно думать о других методах и диверсифицировать энергетическую отрасль для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность республики.

"Потому что есть проблемы в сферах солнечной энергетики, ветряной энергии: там площади, низкая эффективность генерируемой энергии, аккумуляция энергии и многое другое. В этом отношении мы должны работать. С учетом того, что ВВП Узбекистана растет примерно на 5−6%, а рост населения составляет 700-800 тысяч человек в год, то к 2030 году нам необходимо минимум 130 миллиардов киловатт электроэнергии", — пояснил он.

© SputnikПерспективы водородной энергетики Узбекистана
Перспективы водородной энергетики Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
Перспективы водородной энергетики Узбекистана
© Sputnik
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