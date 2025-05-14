https://uz.sputniknews.ru/20250514/rossiya-i-kitay-gotovyat-sdelku-veka-49345670.html

Россия и Китай готовят сделку века

Россия и Китай готовят сделку века

Sputnik Узбекистан

Впервые за долгое время появились подвижки по проекту поставок 50 миллиардов кубометров газа в Китай по "Силе Сибири – 2", пишет колумнист РИА Новости. 14.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-14T17:00+0500

2025-05-14T17:00+0500

2025-05-14T17:00+0500

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Впервые за долгое время появились подвижки по проекту поставок 50 миллиардов кубометров газа в Китай по "Силе Сибири – 2", пишет колумнист РИА Новости.Этот вопрос обсудили на самом высоком уровне главы государств Владимир Путин и Си Цзиньпин во время визита китайского лидера в Москву. У российских трубопроводных поставок есть одно важное преимущество перед морскими поставками СПГ: они не подвержены влиянию США.О проекте второго газопровода в Китай заговорили еще десять лет назад, после подписания первого исторического газового контракта. Это произошло в 2014 году во время поездки Владимира Путина в Китай и после возвращения Крыма в состав России. Бескровное присоединение крымской территории стало первым шоковым событием для Запада. Подписание следом исторического газового контракта с Китаем вызвало новое удивление. Это еще больше повысило статус и значение России в глазах международного сообщества.Почти такое же важное значение будет иметь и подписание коммерческого контракта с Китаем по газопроводу "Сила Сибири – 2", который пройдет через территорию Монголии. Заключения этого контракта ждут очень давно. Еще к концу 2021 года был определен не только маршрут трубы протяженностью более 960 километров, но и подготовлено технико-экономическое обоснование проекта. Еще два года требовалось на детальное проектирование, поэтому старта стройки ждали в 2024 году. Однако коммерческий контракт так и не был заключен за эти годы, а без него начинать стройку нельзя — это сразу бы усилило переговорные позиции покупателя газа.Самым сложным было согласовать формулу ценообразования. Понятно, что покупатель — китайская сторона — хочет выбить себе наиболее низкую цену, а российская сторона — наиболее высокую. Смысла продавать свой газ себе в убыток нет. Бизнес "Газпрома" устроен так, что внутри страны он продает газ россиянам по низким фиксированным ценам, а вот на экспорте зарабатывает сверхдоходы и обеспечивает доходы в бюджет РФ. Заявление об ускорении реализации проекта "Силы Сибири — 2" после встречи на майских Путина и Цзиньпина означает, что стороны близки к тому, чтобы пойти навстречу друг другу по цене. Шансы на подписание соглашения выросли. Это может произойти как на Петербургском экономическом форуме летом, так и осенью — во время визита Путина в Китай. По крайней мере в прошлый раз контракт подписали именно на территории Китая.Это будет означать еще большее сближение Китая с Россией в противовес западной коалиции. Запад сам очень активно помогает нашей дружбе с Пекином, за что ему можно сказать спасибо. В первую очередь США и Евросоюзу, которые своими ограничениями, санкциями и пошлинами резко отталкивают Китай.Европа, например, жаждала стать мировым лидером зеленой энергетики, в том числе главным производителем электромобилей и оборудования для возобновляемой энергетики. Однако силенок не хватило: Брюссель не ожидал, что у него появится такой сильный и проворный конкурент, как Китай, который уже обскакал Европу по многим зеленым показателям.А США все больше боятся Китая, ставшего столь сильным экономически, поэтому уже не первый год пытаются обрубить ему крылья. В противном случае Штаты станут теми, кого сомнет под собой КНР.Новый газовый контракт с Китаем имеет важное значение и с точки зрения восстановления объемов поставок газа из России и доходов в бюджет. Из-за санкций и подрывов газовой инфраструктуры в Европе "Газпром" потерял заработок от поставок в размере 140 миллиардов кубометров газа в год. Не говоря уже об убытках от потерянных долей в совместных предприятиях, трубопроводах и хранилищах в ЕС.Переключение на Китай полностью не перекроет европейские потери, однако поможет "Газпрому" вернуть значительные объемы экспорта газа. Через десять лет Россия может поставлять в Китай порядка ста миллиардов кубометров газа только по трубопроводной инфраструктуре. Не считая морских поставок российского СПГ, которые к тому времени тоже могут вырасти.Так, в 2025 году Китай по "Силе Сибири — 1" получит 38 миллиардов кубометров газа — максимально возможный уровень поставок по этому газопроводу. В 2027-м Пекин начнет получать еще по десять миллиардов кубометров российского газа, идущего по дальневосточному маршруту. В сумме это 48 миллиардов кубов. Реализация же "Силы Сибири — 2" позволит вдвое увеличить поставки газа в Китай: еще на 50 миллиардов кубометров в год. Первые поставки газа по этой трубе могут начаться в 2030 году, а на полную мощность в 50 миллиардов "кубов" газопровод может выйти к 2035 году. Этот проект не только выводит партнерство на новый уровень, но и серьезно увеличит торговый оборот между Россией и Китаем, который продолжает быстро расти."Газпром" может дополнительно получить более одного триллиона рублей годовой выручки от продажи в Китай 50 миллиардов кубометров газа по "Силе Сибири — 2", если предположить, что цена будет 250 долларов за тысячу кубометров (а курс рубля 90 за доллар). Бюджет пополнится на 350-400 миллиардов рублей только за счет выплаты налога на добычу ископаемых благодаря росту производства газа для Китая. Тогда как есть еще экспортная пошлина и другие налоги, которые будет платить "Газпром" после реализации нового проекта.Что касается Китая, то для него этот проект означает не только наращивание объемов импортного газа, а ему с каждым годом нужно все больше и больше энергоресурсов как растущей экономике. Для КНР поставки именно российского газа по трубопроводной инфраструктуре — залог надежности и безопасности. Морские поставки СПГ такими характеристиками не могут похвастаться. Экспорт СПГ менее надежен — и не только потому, что на рынке СПГ не подписываются столь долгосрочные контракты, на которые идет "Газпром", а цены зависят от более волатильного спотового рынка газа. И не только потому, что за СПГ дерутся два региона — Европа и Азия, поднимая рыночные цены на него в пиковые периоды.Морские поставки СПГ с юга в Китай менее надежны еще и потому, что они идут по одному и тому же маршруту через Малаккский пролив, в том числе из Катара и с Ближнего Востока. Риск заключается в том, что США могут одним щелчком пальцев перекрыть морские поставки энергоресурсов в Китай. Причем не только поставки СПГ, но и нефти, и других ресурсов. Таким образом, США при желании могут устроить Китаю энергетический голод. И единственные поставки, до которых США не могут добраться, — именно трубопроводные. А Россия планирует стать крупнейшим трубопроводным поставщиком газа в Китай.При этом нет сомнений, что США не оставят в покое Китай. Даже текущее обоюдное снижение пошлин США и Китаем на 90 дней не означает отказа от долгоиграющей цели Вашингтона по ослаблению Пекина.

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