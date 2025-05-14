Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250514/rossiyskie-boytsy-osvobodili-mixaylovku-dnr-49348086.html
Российские бойцы освободили Михайловку в ДНР
Российские бойцы освободили Михайловку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр"
2025-05-14T16:15+0500
2025-05-14T16:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
россия
днр
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23804532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9089eafce2f2e746dfba10ccab5c0bed.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Михайловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23804532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a35a88dc13cf478fb6878c83f5acaff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия бойцы днр
россия бойцы днр

Российские бойцы освободили Михайловку в ДНР

16:15 14.05.2025 (обновлено: 16:47 14.05.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Михайловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
свыше 525 военнослужащих;
11 пикапов;
два артиллерийских орудия.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0