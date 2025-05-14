Российские бойцы освободили Михайловку в ДНР
16:15 14.05.2025 (обновлено: 16:47 14.05.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
© Sputnik / РИА Новости/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Михайловку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
свыше 525 военнослужащих;
11 пикапов;
два артиллерийских орудия.