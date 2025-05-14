https://uz.sputniknews.ru/20250514/samarkand-turizm-dvuxetajnyye-avtobusy-49350673.html

Для удобства туристов: в Самарканде запустили двухэтажные автобусы

Для удобства туристов: в Самарканде запустили двухэтажные автобусы

Sputnik Узбекистан

Кольцевой маршрут соединяет главные исторические достопримечательности города

2025-05-14T18:30+0500

2025-05-14T18:30+0500

2025-05-14T18:30+0500

эксклюзив

узбекистан

самарканд

туризм

автобусы

достопримечательности

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik В Самарканде запустили двухэтажные автобусы, курсирующие по историческим достопримечательностям, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Туристические автобусы следуют по кольцевому маршруту, начиная от мавзолея Гур-Эмир, с остановками на Регистане, у обсерватории Мирзо Улугбека, у могилы святого Даниила (Хужа Дониёр), а также у мемориального комплекса Шахи Зинда. Несмотря на то, что в городе пока только два таких автобуса, они курсируют с интервалом в один час.Он также добавил, что данный маршрут апробировали в прошлом году в качестве эксперимента. После этого владелец туристических автобусов, работающих в Ташкенте, открыл филиал в Самарканде.Двухэтажные автобусы курсируют по городу в две смены: дневную — с 10.00 до 17.00 и вечернюю — с 20.00 до 23.00.Стоит отметить, что гости региона также активно пользуются в Самарканде общественным транспортом, в частности электробусами. В них с недавних пор заработал бесплатный Wi-Fi.Как сообщил представитель областного Управления транспорта Шерзод Халилов, новая услуга запущена в тестовом режиме и пока доступна только на одном маршруте, где размещены наклейки с надписью "Bu elektrobusda Wi-Fi bor". После завершения испытаний бесплатный интернет появится во всех 100 электробусах.

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