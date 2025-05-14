https://uz.sputniknews.ru/20250514/tyajelaya-atletika-uzbekistan-medali-cha-knr-49347645.html

Тяжелая атлетика: узбекистанки завоевали три награды на ЧА

Тяжелая атлетика: узбекистанки завоевали три награды на ЧА

Sputnik Узбекистан

В китайском Цзяншане проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента

2025-05-14T15:00+0500

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спорт

чемпионат азии

тяжелая атлетика

китай

узбекистанцы

медали

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае, сообщает пресс-служба НОК. Адашбаева взяла бронзовую медаль в упражнении рывок с результатом 104 кг, а также еще одну бронзу по сумме двух упражнений — 224 кг. Файзуллаева заняла место в тройке сильнейших, подняв 121 кг в толчке. В первый день чемпионата в весовой категории до 67 кг бронзовую медаль завоевал узбекистанец Хусинбой Матрасулов. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит 9 – 15 мая в Цзяншане КНР. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.

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