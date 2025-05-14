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Тяжелая атлетика: узбекистанки завоевали три награды на ЧА
Тяжелая атлетика: узбекистанки завоевали три награды на ЧА
Sputnik Узбекистан
В китайском Цзяншане проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента
2025-05-14T15:00+0500
2025-05-14T15:00+0500
2025-05-14T15:08+0500
спорт
чемпионат азии
тяжелая атлетика
китай
узбекистанцы
медали
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае, сообщает пресс-служба НОК. Адашбаева взяла бронзовую медаль в упражнении рывок с результатом 104 кг, а также еще одну бронзу по сумме двух упражнений — 224 кг. Файзуллаева заняла место в тройке сильнейших, подняв 121 кг в толчке. В первый день чемпионата в весовой категории до 67 кг бронзовую медаль завоевал узбекистанец Хусинбой Матрасулов. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит 9 – 15 мая в Цзяншане КНР. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.
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тяжелая атлетика китай чемпионат азии узбекистанки награды
тяжелая атлетика китай чемпионат азии узбекистанки награды
Тяжелая атлетика: узбекистанки завоевали три награды на ЧА
15:00 14.05.2025 (обновлено: 15:08 14.05.2025)
В китайском Цзяншане проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Представительницы сборной Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае, сообщает
пресс-служба НОК.
"В весовой категории -81 кг Ригина Адашбаева и Мадина Файзуллаева вошли в ряды призеров", — говорится в сообщении.
Адашбаева взяла бронзовую медаль в упражнении рывок с результатом 104 кг, а также еще одну бронзу по сумме двух упражнений — 224 кг.
Файзуллаева заняла место в тройке сильнейших, подняв 121 кг в толчке.
В первый день чемпионата в весовой категории до 67 кг бронзовую медаль завоевал узбекистанец Хусинбой Матрасулов.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит 9 – 15 мая в Цзяншане КНР. В соревнованиях участвуют 170 спортсменов из 26 стран континента.