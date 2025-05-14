https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-permskiy-kray-sotrudnichestvo-49345334.html

Узбекистан и Пермский край намерены укреплять сотрудничество — подробности

Узбекистан и Пермский край намерены укреплять сотрудничество — подробности

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана встретился с губернатором этого российского региона.

2025-05-14T13:20+0500

2025-05-14T13:20+0500

2025-05-14T14:12+0500

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абдулла арипов

сотрудничество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Деловые связи между Узбекистаном и Пермским краем РФ активизируются. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра республики Бекзод Хидоятов в своем Telegram-канале. Перспективы взаимодействия обсудили премьер-министр РУз Абдулла Арипов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках проходящего в Ташкенте Международного форума "Нефть и газ Узбекистана". В фокусе внимания находились вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе реализация важных совместных проектов в сферах промкооперации, энергетики, химии, сельского хозяйства и образования.Напомним, что на Международном форуме "Нефть и газ Узбекистана" в рамках Энергетической недели объявили о подписании Соглашения о промышленном сотрудничестве между Узбекистаном и Пермским краем. По словам губернатора этого российского региона Дмитрия Махонина, обе страны нацелены на формирование общего энергорынка. С 13 по 15 мая в Ташкенте проходит Энергетическая неделя, ее участники основное внимание уделяют вопросам устойчивого развития, "зеленой" энергетики и модернизации отрасли. Энергетическая неделя включает в себя ряд крупных мероприятий.

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