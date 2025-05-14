https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-rossiya-ekspeditsiya-amir-temur-49350289.html

Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура

Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура

Sputnik Узбекистан

Подробности того, как Амир Темур разгромил Тохтамыша археологи двух стран будут искать в полях Самарской области

2025-05-14T18:00+0500

2025-05-14T18:00+0500

2025-05-14T18:00+0500

общество

археологические раскопки

научная экспедиция

узбекистан

россия

самарская область

амир темур

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Совместная археологическая экспедиция России и Узбекистана займется изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Самарского университета имени С. П. Королёва.Экспедицию создадут на базе Самарского вуза и Самаркандского государственного университета. К проекту присоединятся ученые из Казахстана, Татарстана, Башкортостана и Курганской области.Основная цель — исследовать маршрут средневекового военного похода, найти места сражений, лагерей, остатки оборонительных сооружений, захоронения погибших воинов.По словам научного руководителя археологической лаборатории Самарского университета Сергея Зубова, ключевым направлением станет локализация битвы на реке Кондурча.Полевые исследования в Самарской области стартуют в августе. Также в этом году начнут работы в Башкортостане и Курганской области. В процессе будут использовать современные методы: лазерное и гиперспектральное сканирование, что позволит обнаружить скрытые археологические объекты и придаст исследованиям большую точность.Для справки: в 1391 году войска Амира Тимура численностью до 200 тыс. человек нанесли поражение хану Золотой Орды Тохтамышу, совершившему перед этим ряд набегов на владения Сахибкирана. Сражение состоялось на территории нынешней Самарской области. В результате войско Тохтамыша было разбито, а сам он сбежал.Эта победа стала одной из важнейших в истории среднеазиатского тюркского правителя, полководца и завоевателя.

узбекистан

россия

самарская область

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