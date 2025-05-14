https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-rossiya-ekspeditsiya-amir-temur-49350289.html
Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура
Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура
Sputnik Узбекистан
Подробности того, как Амир Темур разгромил Тохтамыша археологи двух стран будут искать в полях Самарской области
2025-05-14T18:00+0500
2025-05-14T18:00+0500
2025-05-14T18:00+0500
общество
археологические раскопки
научная экспедиция
узбекистан
россия
самарская область
амир темур
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48807492_0:43:2773:1603_1920x0_80_0_0_4aff5137cc7c1fe62accb177c132b235.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Совместная археологическая экспедиция России и Узбекистана займется изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Самарского университета имени С. П. Королёва.Экспедицию создадут на базе Самарского вуза и Самаркандского государственного университета. К проекту присоединятся ученые из Казахстана, Татарстана, Башкортостана и Курганской области.Основная цель — исследовать маршрут средневекового военного похода, найти места сражений, лагерей, остатки оборонительных сооружений, захоронения погибших воинов.По словам научного руководителя археологической лаборатории Самарского университета Сергея Зубова, ключевым направлением станет локализация битвы на реке Кондурча.Полевые исследования в Самарской области стартуют в августе. Также в этом году начнут работы в Башкортостане и Курганской области. В процессе будут использовать современные методы: лазерное и гиперспектральное сканирование, что позволит обнаружить скрытые археологические объекты и придаст исследованиям большую точность.Для справки: в 1391 году войска Амира Тимура численностью до 200 тыс. человек нанесли поражение хану Золотой Орды Тохтамышу, совершившему перед этим ряд набегов на владения Сахибкирана. Сражение состоялось на территории нынешней Самарской области. В результате войско Тохтамыша было разбито, а сам он сбежал.Эта победа стала одной из важнейших в истории среднеазиатского тюркского правителя, полководца и завоевателя.
узбекистан
россия
самарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48807492_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_7fb83acd942378f77f3ddaf908648290.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия амир темур археологи самарская область
узбекистан россия амир темур археологи самарская область
Ученые Узбекистана и России отправятся по следам Амира Темура
Потробности того, как Амир Темур разгромил Тохтамыша, археологи двух стран будут искать в полях Самарской области.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Совместная археологическая экспедиция России и Узбекистана займется изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Самарского университета имени С. П. Королёва.
Экспедицию создадут на базе Самарского вуза и Самаркандского государственного университета. К проекту присоединятся ученые из Казахстана, Татарстана, Башкортостана и Курганской области.
"Международная российско-узбекская археологическая экспедиция будет создана в этом году на базе Самарского университета имени Королева и Самаркандского государственного университета. Это структурное объединение российских и узбекских ученых займется научными исследованиями в рамках международного историко-археологического проекта "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году", — говорится в сообщении.
Основная цель — исследовать маршрут средневекового военного похода, найти места сражений, лагерей, остатки оборонительных сооружений, захоронения погибших воинов.
По словам научного руководителя археологической лаборатории Самарского университета Сергея Зубова, ключевым направлением станет локализация битвы на реке Кондурча.
Полевые исследования в Самарской области стартуют в августе. Также в этом году начнут работы в Башкортостане и Курганской области. В процессе будут использовать современные методы: лазерное и гиперспектральное сканирование, что позволит обнаружить скрытые археологические объекты и придаст исследованиям большую точность.
Для справки: в 1391 году войска Амира Тимура численностью до 200 тыс. человек нанесли поражение хану Золотой Орды Тохтамышу, совершившему перед этим ряд набегов на владения Сахибкирана. Сражение состоялось на территории нынешней Самарской области. В результате войско Тохтамыша было разбито, а сам он сбежал.
Эта победа стала одной из важнейших в истории среднеазиатского тюркского правителя, полководца и завоевателя.