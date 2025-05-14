https://uz.sputniknews.ru/20250514/uzbekistan-uchastie-kazanforum-49351625.html

Узбекистан принимает участие в KazanForum

Узбекистан принимает участие в KazanForum

Sputnik Узбекистан

В рамках форума будет подписано соглашение между Международным институтом центральноазиатских исследований РУз и Академией наук Татарстана.

2025-05-14T19:00+0500

2025-05-14T19:00+0500

2025-05-14T19:00+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Представители Узбекистана принимают участие в ХVI Международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum", стартовавшем сегодня в Казани. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В этом году зарегистрировано рекордное число участников — из 103 стран.Основная тема форума — цифровизация, новая реальность. Узбекистан на KazanForum представляет продукцию 4-х отраслей: строительной, пищевой, текстильной и электротехнической.В рамках форума будет подписан договор между Международным институтом центральноазиатских исследований РУз и Академией наук Татарстана. Документ нацелен на реализацию конкретных проектов, связанных с изучением и сохранением объектов архитектурно-исторического наследия в Центральноазиатском регионе.Кроме того, продолжится совместный проект археологической школы, который реализуют уже несколько лет Международный институт центральноазиатских исследований и Институт археологии АН РТ. В этом году школа пройдет в Татарстане.В целом, в рамках форума планируют порядка 200 различных мероприятий.Так, сегодня открылась крупнейшая в стране халяльная ярмарка Kazan Halal Market. Мероприятие объединило более 150 участников из 16 регионов РФ и 9 зарубежных стран.На выставочной площадке представили широкий ассортимент продукции, сертифицированной по международным стандартам халяль: продукты питания, одежду, косметику, аксессуары и товары народного потребления.Здесь устанавливают международные связи, ведут переговоры между производителями и закупщиками, обсуждают перспективы развития экспортного потенциала халяльной продукции.Пленарное заседание форума состоится 16 мая и будет посвящено теме "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества", поскольку цифровизация сегодня оказывает заметное влияние на все сферы жизни: от финансов и недвижимости до культуры.Центральным событием транспортной повестки форума станет сессия "Международный транспортный коридор "Север – Юг", где обсудят развитие инфраструктуры на всем протяжении МТК "Север – Юг", расширение географии перевозок, разработку правовой основы для перевозки грузов.ХVI международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 14 по 18 мая. Он является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

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