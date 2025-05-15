https://uz.sputniknews.ru/20250515/popytki-proryva-vsu-v-tetkino-agoniya-kievskogo-rejima-49356251.html

СВО: попытки прорыва ВСУ в Теткино — агония киевского режима

СВО: попытки прорыва ВСУ в Теткино — агония киевского режима

Sputnik Узбекистан

Медийно-психические атаки украинских войск на границе Курской области подобны конвульсиям казненного Бандеры – активность предвещает только смерть

2025-05-15T12:00+0500

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Российская группировка войск "Север" встречает подразделения ВСУ уничтожающим огнем, методично и уверенно расширяет зону безопасности в Сумской области, разрушает приграничную логистику противника на линии Сумы – Путивль – Глухов.Многочисленные попытки прорыва украинских войск в Курскую область отражены, противник понес значительные потери в живой силе и технике. Диверсионно-разведывательные группы и штурмовые подразделения ВСУ пытались пробиться в Курскую область в районе поселков Теткино и Новый Путь. Киевскому режиму было принципиально важно хотя бы формальное (медийное) присутствие украинских войск в российском приграничье, которое могло бы "отравить" 80-летие Победы в Москве, а далее – стать "козырной картой" в Стамбуле, на мирных переговорах с участием США (15 мая).Бандеровцы вторую неделю настойчиво пытаются пересечь границу на нескольких участках: открыто и тайно, по суше и форсированием реки Сейм. Некоторые подразделения ВСУ переодеваются в российскую военную форму. Маскарад не помогает – сегодня утром уничтожено 25 украинских диверсантов у поселка Новый Путь.Главной целью ВСУ в Курской области стал поселок городского типа (ПГТ) Теткино Глушковского района – в 65 км к западу от известной всему миру Суджи. Здесь противник пытается атаковать с разных направлений: от сумских сел Искрисковщина, Рыжевка, Бояро-Лежачи. Тактика объясняется расположением ПГТ Теткино на десятикилометровом "выступе", образованном линией госграницы, украинская территория – с трех сторон.По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки группировка войск "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники четырех бригад и двух штурмовых полков противника в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области.Потери ВСУ: свыше 185 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия, танк, две боевые бронемашины, две станции – РЭБ и РЛС, шесть автомобилей, склад материальных средств.Невзирая на большие потери в безуспешных попытках прорыва границы, командование ВСУ продолжает отправлять на верную гибель в направлении минных полей Курской области новые штурмовые группы. Российские войска уверенно уничтожают противника средствами ударной авиации и артиллерии, БПЛА и барражирующими боеприпасами.Оперативно-стратегическое поражениеВС России успешно расширяют зону безопасности в Сумской области, наносят оперативно-стратегическое поражение ВСУ (и НАТО) на всех участках фронта, включая территорию Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей.Российские войска с начала СВО уничтожили: 662 самолета, 283 вертолета, свыше 57 тысяч БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, более 23 300 танков и бронемашин, 1 563 РСЗО, 24 872 артиллерийских орудий украинской армии.Вся эта "стальная армада" была собрана "с бору по сосенке" огромными усилиями полусотни натовских и прозападных стран. Все сгорело в беспощадном огне украинского ТВД. Неслучайно в профильном комитете Госдумы РФ допускают успешное завершение СВО в течение 2025 года, за исключением некоторых "очагов сопротивления", которые "придется добивать какое-то время".Киевский режим делает все, что может – то есть, готовится к худшему. Без надежды на "твердое плечо" Вашингтона. Напомню, вчера Пентагон предупредил Сенат США, что эскалация украинского кризиса может привести к прямому военному конфликту Америки с Россией, и такая перспектива не обещает Вашингтону ничего хорошего. Безнаказанно "гегемонить" в 21 веке не получается.На днях американцы тихо завершили масштабную операцию против хуситов в Йемене, потеряв много денег, боеприпасов, самолетов и стратегических беспилотников. Традиционно не достигнув ни одной из поставленных целей. Этот провал Пентагона уже не спишешь на "бывшего" Джо Байдена.Издание The American Conservative 12 мая напомнило: пора извлекать уроки из многочисленных катастроф, которые спровоцировало руководство США: "В ходе Корейской войны 1950 – 1953 годов мы убили миллионы мирных жителей, и спустя семь десятилетий официально не закончили войну. Тысячи наших солдат в Корее мешают нормальным отношениям между Севером и Югом".В длинном списке "добродетельных коррекций" Вашингтона: свержение законно избранного президента Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1953 году, война во Вьетнаме (1955-1975) с миллионами погибших людей, кровавое вторжение на Кубу в 1961-м, "вечная война" в Сомали – с американским оружием, война в Персидском заливе (1990-1992) и вторжение в Ирак в 2003-м, американское военное вмешательство в Косово (1998-1999) – 16 месяцев смертей и разрушений, 20-летняя Афганская война (с 2001 года), обман/убийство ливийского лидера Муамара Каддафи и разрушение Ливии в 2011-м, американская поддержка гражданской войны в Сирии. Украинский конфликт – результат десятилетий американских провокаций и организованного ЦРУ США вооруженного переворота в Киеве в 2014-м. Вашингтон продолжает отправлять оружие и деньги – поощряет продолжение этой войны.Ни одно из военных вмешательств Америки в чужие дела не обернулось добром для "подопытных стран", результатами были только смерть и разрушения. И "украинский проект" надолго останется самым ярким эпизодом в истории позорных геополитических поражений США. Примером того, как опасно быть зависимым "другом Америки".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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