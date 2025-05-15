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https://uz.sputniknews.ru/20250515/tashkent-skvoz-zelenuyu-vual-49073078.html
Ташкент сквозь зеленую вуаль — фото
Ташкент сквозь зеленую вуаль — фото
Sputnik Узбекистан
Ташкент — это не только современный, но и зеленый город, в котором ощущается близость природы. Столичные парки, сады и скверы позволяют отвлечься от городской суеты и насладиться покоем и красотой окружающего ландшафта
2025-05-15T18:50+0500
2025-05-15T18:50+0500
ташкент
деревья
природа
архитектура
озеленение
экология
строительство
фото
фотолента
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ТАШКЕНТ, 15 май — Sputnik, Бахром Хатамов. С высоты птичьего полета столица Узбекистана открывается, как настоящий зеленый оазис. Зелень здесь — не просто декор, а важная часть городской идентичности. Современные проекты, такие как Tashkent City, органично сочетают архитектуру и природу. Это первый в Узбекистане деловой центр, где озеленению уделено особое внимание.Город активно развивается: разбивают новые скверы, высаживают тысячи деревьев, для того, чтобы сделать Ташкент еще более зеленым и комфортным. Ташкент — это пример того, как природа и современные тенденции градостроительства могут сосуществовать в гармонии, создавая вдохновляющую среду для жизни.Яркие образы современного Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент природа парки сады скверы
ташкент природа парки сады скверы

Ташкент сквозь зеленую вуаль — фото

18:50 15.05.2025
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Ташкент — это не только современный, но и зеленый город, в котором ощущается близость природы. Столичные парки, сады и скверы позволяют отвлечься от городской суеты и насладиться покоем и красотой ландшафта.
ТАШКЕНТ, 15 май — Sputnik, Бахром Хатамов. С высоты птичьего полета столица Узбекистана открывается, как настоящий зеленый оазис. Зелень здесь — не просто декор, а важная часть городской идентичности.
Современные проекты, такие как Tashkent City, органично сочетают архитектуру и природу. Это первый в Узбекистане деловой центр, где озеленению уделено особое внимание.
Город активно развивается: разбивают новые скверы, высаживают тысячи деревьев, для того, чтобы сделать Ташкент еще более зеленым и комфортным.
Ташкент — это пример того, как природа и современные тенденции градостроительства могут сосуществовать в гармонии, создавая вдохновляющую среду для жизни.
Яркие образы современного Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец искусств "Туркистон⁩⁦"

Дворец искусств &quot;Туркистон⁩⁦&quot; - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец искусств "Туркистон⁩⁦"

© Sputnik / Бахром Хатамов
Вид на город Ташкент с высоты - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Международный деловой центр Tashkent City

Международный деловой центр Tashkent City - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Международный деловой центр Tashkent City

© Sputnik / Бахром Хатамов

Слева — улица Абдуллы Кадыри

Слева — улица Абдуллы Кадыри - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слева — улица Абдуллы Кадыри

© Sputnik / Бахром Хатамов

Старые улицы создают особую атмосферу уюта и спокойствия: здесь растут чинары, тополя и каштаны

Старые улицы создают особую атмосферу уюта и спокойствия: здесь растут чинары, тополя и каштаны - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Старые улицы создают особую атмосферу уюта и спокойствия: здесь растут чинары, тополя и каштаны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Движение автомобилей по улице Шайхонтохур

Движение автомобилей по улице Шайхонтохур - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Движение автомобилей по улице Шайхонтохур

© Sputnik / Бахром Хатамов
Вид на город Ташкент с высоты - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Этнографический парк "Навруз"

Этнографический парк &quot;Навруз&quot; - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Этнографический парк "Навруз"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Строительство многоэтажных домов в центре города

Строительство многоэтажных домов в центре города - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Строительство многоэтажных домов в центре города

© Sputnik / Бахром Хатамов

Парк культуры и отдыха "Анхор⁩⁦"

Парк культуры и отдыха &quot;Анхор⁩⁦&quot; - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Парк культуры и отдыха "Анхор⁩⁦"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Массив "Киёт"

Массив &quot;Киёт&quot; - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Массив "Киёт"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Отель в центре Ташкента⁩⁦ в пяти минутах ходьбы от площади Мустакиллик

Отель в центре Ташкента⁩⁦ в пяти минутах ходьбы от площади Мустакиллик - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Отель в центре Ташкента⁩⁦ в пяти минутах ходьбы от площади Мустакиллик

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