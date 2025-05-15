Ташкент сквозь зеленую вуаль — фото

Ташкент — это не только современный, но и зеленый город, в котором ощущается близость природы. Столичные парки, сады и скверы позволяют отвлечься от городской суеты и насладиться покоем и красотой окружающего ландшафта
ТАШКЕНТ, 15 май — Sputnik, Бахром Хатамов. С высоты птичьего полета столица Узбекистана открывается, как настоящий зеленый оазис. Зелень здесь — не просто декор, а важная часть городской идентичности. Современные проекты, такие как Tashkent City, органично сочетают архитектуру и природу. Это первый в Узбекистане деловой центр, где озеленению уделено особое внимание.Город активно развивается: разбивают новые скверы, высаживают тысячи деревьев, для того, чтобы сделать Ташкент еще более зеленым и комфортным. Ташкент — это пример того, как природа и современные тенденции градостроительства могут сосуществовать в гармонии, создавая вдохновляющую среду для жизни.Яркие образы современного Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Ташкент — это не только современный, но и зеленый город, в котором ощущается близость природы. Столичные парки, сады и скверы позволяют отвлечься от городской суеты и насладиться покоем и красотой ландшафта.
ТАШКЕНТ, 15 май — Sputnik, Бахром Хатамов. С высоты птичьего полета столица Узбекистана открывается, как настоящий зеленый оазис. Зелень здесь — не просто декор, а важная часть городской идентичности.
Современные проекты, такие как Tashkent City, органично сочетают архитектуру и природу. Это первый в Узбекистане деловой центр, где озеленению уделено особое внимание.
Город активно развивается: разбивают новые скверы, высаживают тысячи деревьев, для того, чтобы сделать Ташкент еще более зеленым и комфортным.
Ташкент — это пример того, как природа и современные тенденции градостроительства могут сосуществовать в гармонии, создавая вдохновляющую среду для жизни.