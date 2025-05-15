https://uz.sputniknews.ru/20250515/tashkent-skvoz-zelenuyu-vual-49073078.html

Ташкент сквозь зеленую вуаль — фото

Ташкент сквозь зеленую вуаль — фото

Sputnik Узбекистан

Ташкент — это не только современный, но и зеленый город, в котором ощущается близость природы. Столичные парки, сады и скверы позволяют отвлечься от городской суеты и насладиться покоем и красотой окружающего ландшафта

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ташкент

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архитектура

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фотолента

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ТАШКЕНТ, 15 май — Sputnik, Бахром Хатамов. С высоты птичьего полета столица Узбекистана открывается, как настоящий зеленый оазис. Зелень здесь — не просто декор, а важная часть городской идентичности. Современные проекты, такие как Tashkent City, органично сочетают архитектуру и природу. Это первый в Узбекистане деловой центр, где озеленению уделено особое внимание.Город активно развивается: разбивают новые скверы, высаживают тысячи деревьев, для того, чтобы сделать Ташкент еще более зеленым и комфортным. Ташкент — это пример того, как природа и современные тенденции градостроительства могут сосуществовать в гармонии, создавая вдохновляющую среду для жизни.Яркие образы современного Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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