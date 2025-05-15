https://uz.sputniknews.ru/20250515/uzbekistan-kollt-sentr-sgb-49358451.html

В Узбекистане заработал call-центр СГБ — с какими вопросами можно обратиться

В Узбекистане заработал call-центр СГБ — с какими вопросами можно обратиться

Sputnik Узбекистан

СГБ: Подача обращения, содержащего клевету и оскорбления, влечет ответственность в установленном порядке

2025-05-15T13:10+0500

2025-05-15T13:10+0500

2025-05-15T13:10+0500

политика

общество

узбекистан

сгб

колл-центр

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане начал работу call-центр Службы государственной безопасности сообщает пресс-служба СГБ. Через call-центр принимают обращения: Кроме того, принимают обращения по вопросам, связанным с преступлениями, предусмотренными статьями 150-163, 182, 223, 246 Уголовного кодекса, расследование которых отнесено к компетенции СГБ в соответствии со статьей 345 Уголовно-процессуального кодекса. В СГБ призвали соотечественников ради мира и спокойствия в стране не оставаться равнодушными к правонарушениям, отметив, что гарантируют конфиденциальность всем сообщившим о них.

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