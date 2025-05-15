В Узбекистане заработал call-центр СГБ — с какими вопросами можно обратиться
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКолл-центр "Прямой линии" с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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СГБ: подача обращения, содержащего клевету и оскорбления, влечет ответственность в установленном порядке.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане начал работу call-центр Службы государственной безопасности сообщает пресс-служба СГБ.
"В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Службе государственной безопасности", с целью оперативного приема обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции СГБ, запущен call-центр с единым коротким номером 1520", — говорится в сообщении.
Через call-центр принимают обращения:
о посягательстве на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана;
об угрозах охране и защите государственной границы;
об угрозах государственной безопасности в Вооруженных Силах и оборонно-промышленном комплексе;
о терроризме, экстремизме, организованных преступных группах;
о незаконном обороте оружия, наркотических средств и психотропных веществ;
о коррупционных и экономических преступлениях, угрожающих государственным интересам;
о разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти;
а также информацию о других правонарушениях, угрожающих государственным интересам и безопасности.
Кроме того, принимают обращения по вопросам, связанным с преступлениями, предусмотренными статьями 150-163, 182, 223, 246 Уголовного кодекса, расследование которых отнесено к компетенции СГБ в соответствии со статьей 345 Уголовно-процессуального кодекса.
"Уважаемые граждане, напоминаем, что согласно статье 38 Закона "Об обращениях физических и юридических лиц", нарушение настоящего закона, а также подача порочащих и оскорбительных обращений влечет за собой ответственность в установленном порядке", — говорится в сообщении.
В СГБ призвали соотечественников ради мира и спокойствия в стране не оставаться равнодушными к правонарушениям, отметив, что гарантируют конфиденциальность всем сообщившим о них.