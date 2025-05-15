https://uz.sputniknews.ru/20250515/uzbekistan-otvetstvennost-dopusk-nesovershennoletniye-vojdeniye-49369785.html
В Узбекистане усилят ответственность за допуск несовершеннолетних к вождению
В Узбекистане усилят ответственность за допуск несовершеннолетних к вождению
Sputnik Узбекистан
Министерство дошкольного и школьного образования РУз переходит на усиленный режим работы — "чрезвычайную девяностодневку" для борьбы с зависимостью школьников от телефонов и нарушением ПДД
2025-05-15T16:40+0500
2025-05-15T16:40+0500
2025-05-15T16:59+0500
общество
узбекистан
несовершеннолетние
вождение
дтп
школа
образование
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане ужесточат ответственность за допуск несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.С такой инициативой из-за роста случаев ДТП с участием подростков выступил Шавкат Мирзиёев.В ходе видеоселекторного совещания по вопросам дальнейшего повышения эффективности реформ в школьном образовании и приоритетным задачам на перспективу он отметил, что только в Наманганской области ежемесячно в результате дорожно-транспортных происшествий получают травмы 10-15 молодых людей. Часть таких случаев заканчивается летальным исходом.Глава республики критически высказался о работе правоохранительных органов и прокуратуры по обеспечению порядка на дорогах.В связи с этим он поручил подготовить законопроект об усилении ответственности за допуск несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.Также особую тревогу вызывает тот факт, что учащиеся 7-11 классов проводят до 8 часов в день в телефонах и соцсетях, что требует пристального внимания со стороны директоров школ, учителей и родителей.Для решения озвученных проблем он поручил министерству дошкольного и школьного образования РУз перейти на усиленный режим работы — "чрезвычайную девяностодневку".
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узбекистан усиление ответственность допуск несовершеннолетние вождение
узбекистан усиление ответственность допуск несовершеннолетние вождение
В Узбекистане усилят ответственность за допуск несовершеннолетних к вождению
16:40 15.05.2025 (обновлено: 16:59 15.05.2025)
Министерство дошкольного и школьного образования республики переходит на усиленный режим работы: "чрезвычайную девяностодневку" для борьбы с зависимостью школьников от телефонов и нарушением ПДД.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
В Узбекистане ужесточат ответственность за допуск несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, сообщает
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
С такой инициативой из-за роста случаев ДТП с участием подростков выступил Шавкат Мирзиёев.
В ходе видеоселекторного совещания по вопросам дальнейшего повышения эффективности реформ в школьном образовании и приоритетным задачам на перспективу он отметил, что только в Наманганской области ежемесячно в результате дорожно-транспортных происшествий получают травмы 10-15 молодых людей. Часть таких случаев заканчивается летальным исходом.
Глава республики критически высказался о работе правоохранительных органов и прокуратуры по обеспечению порядка на дорогах.
В связи с этим он поручил подготовить законопроект об усилении ответственности за допуск несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.
Также особую тревогу вызывает тот факт, что учащиеся 7-11 классов проводят до 8 часов в день в телефонах и соцсетях, что требует пристального внимания со стороны директоров школ, учителей и родителей.
"Нам удалось внести большие изменения в систему дошкольного и школьного образования. Однако все еще остается много проблем, которые ждут своего решения", — подчеркнул президент.
Для решения озвученных проблем он поручил министерству дошкольного и школьного образования РУз перейти на усиленный режим работы — "чрезвычайную девяностодневку".