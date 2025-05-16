В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА и КНР — подписаны документы
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казахстане в городе Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
Во встрече приняли участие министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, КНР, первый замминистра транспорта Узбекистана, а также гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
В рамках встречи главы транспортных ведомств подчеркнули необходимость создания программы многостороннего сотрудничества в сфере транспорта между странами Центральной Азии и Китаем.
"Эта программа обеспечит возможность электронного документооборота и отслеживания движения грузов в режиме онлайн. Министры стремятся упростить международные автомобильные перевозки и перевести механизм обмена бланками иностранных разрешений (БИР) в электронный формат", — отметили в Минтрансе.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
На встрече министры подписали два документа:
Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области цифровизации при осуществлении международных автомобильных перевозок;
Меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами.
"Стороны также пришли к единому мнению о необходимости упрощения порядка пересечения пунктов пропуска между Китаем и странами Центральной Азии при осуществлении автомобильных и железнодорожных перевозок", — подчеркнули в ведомстве.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Участники отметили важность укрепления сотрудничества в сфере подготовки профессиональных кадров и рассмотрения возможности установления механизма взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Также руководители транспортных ведомств подчеркнули необходимость сотрудничества в области транспортного образования для обеспечения научной поддержки реализации международных транспортных проектов.