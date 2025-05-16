https://uz.sputniknews.ru/20250516/astan-proshla-vtoraya-vstrecha-ministrov-transporta-stran-ca-knr-49394946.html

В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА и КНР — подписаны документы

В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА и КНР — подписаны документы

Sputnik Узбекистан

Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

2025-05-16T17:35+0500

2025-05-16T17:35+0500

2025-05-16T17:35+0500

министерство транспорта республики узбекистан

китай

центральная азия

встреча

международные перевозки

грузоперевозки

центральная азия

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казахстане в городе Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Во встрече приняли участие министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, КНР, первый замминистра транспорта Узбекистана, а также гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана.Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.В рамках встречи главы транспортных ведомств подчеркнули необходимость создания программы многостороннего сотрудничества в сфере транспорта между странами Центральной Азии и Китаем.На встрече министры подписали два документа: Участники отметили важность укрепления сотрудничества в сфере подготовки профессиональных кадров и рассмотрения возможности установления механизма взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами.Также руководители транспортных ведомств подчеркнули необходимость сотрудничества в области транспортного образования для обеспечения научной поддержки реализации международных транспортных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250512/uzbekistan-kazaxstan-tadjikistan-gruzoperevozki-uvelicheniye-49323420.html

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