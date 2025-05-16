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https://uz.sputniknews.ru/20250516/astan-proshla-vtoraya-vstrecha-ministrov-transporta-stran-ca-knr-49394946.html
В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА и КНР — подписаны документы
В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА и КНР — подписаны документы
Sputnik Узбекистан
Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
2025-05-16T17:35+0500
2025-05-16T17:35+0500
министерство транспорта республики узбекистан
китай
центральная азия
встреча
международные перевозки
грузоперевозки
центральная азия
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казахстане в городе Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Во встрече приняли участие министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, КНР, первый замминистра транспорта Узбекистана, а также гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана.Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.В рамках встречи главы транспортных ведомств подчеркнули необходимость создания программы многостороннего сотрудничества в сфере транспорта между странами Центральной Азии и Китаем.На встрече министры подписали два документа: Участники отметили важность укрепления сотрудничества в сфере подготовки профессиональных кадров и рассмотрения возможности установления механизма взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами.Также руководители транспортных ведомств подчеркнули необходимость сотрудничества в области транспортного образования для обеспечения научной поддержки реализации международных транспортных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20250512/uzbekistan-kazaxstan-tadjikistan-gruzoperevozki-uvelicheniye-49323420.html
центральная азия
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центральная азия китай узбекистан таджикистан туркменистан казахстан кыргызстан подписание документов
центральная азия китай узбекистан таджикистан туркменистан казахстан кыргызстан подписание документов

В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран ЦА и КНР — подписаны документы

17:35 16.05.2025
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
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Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казахстане в городе Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
Во встрече приняли участие министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, КНР, первый замминистра транспорта Узбекистана, а также гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере транспорта в регионе и мире, обсудили широкий спектр вопросов использования всего потенциала экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
В рамках встречи главы транспортных ведомств подчеркнули необходимость создания программы многостороннего сотрудничества в сфере транспорта между странами Центральной Азии и Китаем.

"Эта программа обеспечит возможность электронного документооборота и отслеживания движения грузов в режиме онлайн. Министры стремятся упростить международные автомобильные перевозки и перевести механизм обмена бланками иностранных разрешений (БИР) в электронный формат", — отметили в Минтрансе.

© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
На встрече министры подписали два документа:
Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области цифровизации при осуществлении международных автомобильных перевозок;
Меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами.

"Стороны также пришли к единому мнению о необходимости упрощения порядка пересечения пунктов пропуска между Китаем и странами Центральной Азии при осуществлении автомобильных и железнодорожных перевозок", — подчеркнули в ведомстве.

© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Участники отметили важность укрепления сотрудничества в сфере подготовки профессиональных кадров и рассмотрения возможности установления механизма взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами.
© Министерство транспорта Республики УзбекистанВ Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
В Астане состоялась вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая
© Министерство транспорта Республики Узбекистан
Также руководители транспортных ведомств подчеркнули необходимость сотрудничества в области транспортного образования для обеспечения научной поддержки реализации международных транспортных проектов.
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12 мая, 15:45
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