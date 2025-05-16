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https://uz.sputniknews.ru/20250516/glava-uzbekistana-vitse-prezident-turtsii-obsudili-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-49376260.html
Глава Узбекистана и вице-президент Турции обсудили многоплановое сотрудничество
Глава Узбекистана и вице-президент Турции обсудили многоплановое сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом. 16.05.2025, Sputnik Узбекистан
2025-05-16T10:35+0500
2025-05-16T10:52+0500
узбекистан
турция
шавкат мирзиёев
встреча
сотрудничество
инвестиции
торговля
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале встречи высокий гость передал узбекскому лидеру искренние приветствия и теплые пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Собеседники высоко оценили плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, бизнес-диалога и выставки, прошедших сегодня в городе Ташкенте.Вместе с тем подчеркнули важность принятия мер по дальнейшему наращиванию товарооборота, в том числе за счет расширения номенклатуры товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле.Речь также шла о совместном продвижении проектов в сферах инноваций, энергетики, промышленности, фармацевтики, текстильной отрасли, туризма, образования и других, формирования нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.Особое внимание стороны уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
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мирзиёев
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Глава Узбекистана и вице-президент Турции обсудили многоплановое сотрудничество

10:35 16.05.2025 (обновлено: 10:52 16.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи высокий гость передал узбекскому лидеру искренние приветствия и теплые пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты и обмены на разных уровнях. Растут объемы взаимной торговли и инвестиций, увеличивается количество совместных предприятий, частота авиарейсов", — говорится в сообщении.

Собеседники высоко оценили плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, бизнес-диалога и выставки, прошедших сегодня в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем подчеркнули важность принятия мер по дальнейшему наращиванию товарооборота, в том числе за счет расширения номенклатуры товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле.
Речь также шла о совместном продвижении проектов в сферах инноваций, энергетики, промышленности, фармацевтики, текстильной отрасли, туризма, образования и других, формирования нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание стороны уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
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