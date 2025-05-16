https://uz.sputniknews.ru/20250516/glava-uzbekistana-vitse-prezident-turtsii-obsudili-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-49376260.html

Глава Узбекистана и вице-президент Турции обсудили многоплановое сотрудничество

Глава Узбекистана и вице-президент Турции обсудили многоплановое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом. 16.05.2025, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

турция

шавкат мирзиёев

встреча

сотрудничество

инвестиции

торговля

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале встречи высокий гость передал узбекскому лидеру искренние приветствия и теплые пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Собеседники высоко оценили плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, бизнес-диалога и выставки, прошедших сегодня в городе Ташкенте.Вместе с тем подчеркнули важность принятия мер по дальнейшему наращиванию товарооборота, в том числе за счет расширения номенклатуры товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле.Речь также шла о совместном продвижении проектов в сферах инноваций, энергетики, промышленности, фармацевтики, текстильной отрасли, туризма, образования и других, формирования нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.Особое внимание стороны уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

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