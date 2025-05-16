https://uz.sputniknews.ru/20250516/iskusstvennyy-intellekt-tsifrovoe-obrazovanie-uzbekistan-i-oon-realizuyut-novye-proekty-49384504.html

Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты

Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН по всем направлениям.

2025-05-16T13:25+0500

2025-05-16T13:25+0500

2025-05-16T13:25+0500

оон

танзила нарбаева

молодежь

сенат олий мажлиса узбекистана

встреча

цифровизация

искусственный интеллект

экология

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи, руководителем Молодежного бюро ООН Фелипе Паульером. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе беседы выдвинуты конкретные предложения и инициативы по дальнейшему расширению сотрудничества Узбекистана и ООН, в том числе по укреплению международного диалога между молодежными парламентами, реализации совместных проектов в области экологии, искусственного интеллекта и цифрового образования. На высоком уровне предложено сотрудничество в 2026 году в рамках Международного форума молодых парламентариев, планируемого в городе Самарканде, а также участие в нем помощника Генсека ООН по вопросам молодежи с важными инициативами.Кроме того, стороны обсудили суть и значение Стратегии ООН "Молодежь – 2030", приоритеты в продвижении молодежных вопросов в ее рамках. Достигнута договоренность относительно дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН во всех сферах.

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