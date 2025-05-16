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https://uz.sputniknews.ru/20250516/iskusstvennyy-intellekt-tsifrovoe-obrazovanie-uzbekistan-i-oon-realizuyut-novye-proekty-49384504.html
Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты
Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН по всем направлениям.
2025-05-16T13:25+0500
2025-05-16T13:25+0500
оон
танзила нарбаева
молодежь
сенат олий мажлиса узбекистана
встреча
цифровизация
искусственный интеллект
экология
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи, руководителем Молодежного бюро ООН Фелипе Паульером. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе беседы выдвинуты конкретные предложения и инициативы по дальнейшему расширению сотрудничества Узбекистана и ООН, в том числе по укреплению международного диалога между молодежными парламентами, реализации совместных проектов в области экологии, искусственного интеллекта и цифрового образования. На высоком уровне предложено сотрудничество в 2026 году в рамках Международного форума молодых парламентариев, планируемого в городе Самарканде, а также участие в нем помощника Генсека ООН по вопросам молодежи с важными инициативами.Кроме того, стороны обсудили суть и значение Стратегии ООН "Молодежь – 2030", приоритеты в продвижении молодежных вопросов в ее рамках. Достигнута договоренность относительно дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН во всех сферах.
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сенат олий мажлис нарбаева оон проекты цифровизация искусственный интеллект
сенат олий мажлис нарбаева оон проекты цифровизация искусственный интеллект

Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты

13:25 16.05.2025
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Достигнута договоренность о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН по всем направлениям.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи, руководителем Молодежного бюро ООН Фелипе Паульером. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе беседы выдвинуты конкретные предложения и инициативы по дальнейшему расширению сотрудничества Узбекистана и ООН, в том числе по укреплению международного диалога между молодежными парламентами, реализации совместных проектов в области экологии, искусственного интеллекта и цифрового образования.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
© Сенат Олий Мажлиса
На высоком уровне предложено сотрудничество в 2026 году в рамках Международного форума молодых парламентариев, планируемого в городе Самарканде, а также участие в нем помощника Генсека ООН по вопросам молодежи с важными инициативами.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
© Сенат Олий Мажлиса
Кроме того, стороны обсудили суть и значение Стратегии ООН "Молодежь – 2030", приоритеты в продвижении молодежных вопросов в ее рамках.
"С учетом того, что доля молодежи в структуре населения страны превышает 55 %, обеспечение ее прав и интересов стало приоритетным направлением государственной политики", – отмечалось на заседании.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2025
Председатель Сената приняла помощника Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи
© Сенат Олий Мажлиса
Достигнута договоренность относительно дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и ООН во всех сферах.
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