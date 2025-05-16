https://uz.sputniknews.ru/20250516/sistema-shkolnogo-obrazovaniya-uzbekistan-vyxodit-na-novyy-etap-49374362.html

Система школьного образования в Узбекистане выходит на новый этап развития — что изменится

Система школьного образования в Узбекистане выходит на новый этап развития — что изменится

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев: На пути построения Нового Узбекистана мы должны создать все условия для воспитания здоровой, образованной, интеллектуальной и патриотичной молодежи.

2025-05-16T09:50+0500

2025-05-16T09:50+0500

2025-05-16T10:16+0500

образование

узбекистан

шавкат мирзиёев

учитель

президентская школа

школа

реформа

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач по повышению эффективности реформ в системе школьного образования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На совещании были подробно проанализированы все направления в данной сфере и определены приоритетные задачи. Предложены инициативы, способные вывести школьное образование на новый уровень.Глава государства также указал на актуальность обучения молодежи профессиям, их правильного воспитания и защиты от вредных влияний.Было отмечено, что в республике прежде всего внимание было уделено системе подготовки и повышения квалификации педагогов. В этом направлении реорганизованы Национально-исследовательский институт имени Абдуллы Авлони и 13 его региональных центров. Университет имени Низами преобразован в Национальный педагогический университет, а его ректор одновременно стал заместителем министра по подготовке кадров. Создан Центр педагогического мастерства и международной оценки.Теперь на основе этих возможностей деятельность всех педагогических вузов будет кардинально изменена. Например, в Термезском педагогическом институте вместо нынешних факультетов создадут 6 высших школ по точным, естественным, социальным, филологическим, прикладным наукам, дошкольному и начальному образованию.Количество предметов будет оптимизировано с 20 до 15, направлений обучения — с 31 до 17, учебная нагрузка сократится на 20%. Близлежащие школы станут практической базой института.Двадцать преподавателей института, имеющих сертификаты по иностранным языкам, в этом году будут направлены на стажировку в Великобританию, Германию и Сингапур. В течение трех лет все преподаватели пройдут обучение за рубежом. Повышение квалификации и получение образовательных услуг в топ-100 вузах мира будет осуществляться на основе прямых контрактов.Будет также расширена деятельность региональных центров повышения квалификации. Преподаватели будут переобучаться на основе передовых программ США, Великобритании, Сингапура и Германии.Кроме того, по каждому из 17 предметов среднего образования будут определены опорные школы. Преподаватель опорной школы будет проходить углубленную подготовку по своему направлению в центре повышения квалификации на основе международных программ и получит статус тренера. Затем эти тренеры будут обучать 25 ведущих педагогов в своем регионе. А ведущие педагоги будут повышать квалификацию других учителей в своей школе.Также преподаватели университетов, центров и школ будут направляться за рубеж для повышения квалификации.Было отмечено, что в частных вузах открыты широкие возможности. Однако 70% студентов педагогических направлений там обучаются по дошкольному, начальному образованию и филологии. Ни один вуз не готовит учителей по химии, биологии и физике, а в школах не хватает преподавателей по точным и естественным наукам.Поэтому отныне педагогические направления в частных вузах будут соответствовать направлениям государственных институтов. Знания педагогов и студентов будут оцениваться через внешнюю диагностику. Таким образом будет установлен контроль за качеством подготовки педагогов в негосударственных вузах.Глава государства уделил особое внимание обучению одаренных детей в престижных зарубежных университетах. Отмечено, что важно правильно направлять и целенаправленно готовить талантливую молодежь.С этой целью будет запущена национальная программа “Одаренная президентская молодежь", создана Международная школа имени Аль-Беруни. Из выпускников 8-х классов будет отобрано 60 человек, которых начнут целенаправленно готовить к поступлению в вузы с высоким рейтингом.Кроме того, 208 советников из Президентских и специализированных школ будут закреплены за общеобразовательными школами. Эти советники будут отбирать ежегодно 3 тысячи самых перспективных учеников и готовить их к поступлению в вузы США – Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский и другие.Речь также шла о дошкольном образовании. В республике насчитывается 7 тысяч государственных и более 31 тысячи частных детских садов. На основе передового зарубежного опыта программы подготовки к школе и начального образования синхронизируют. Для этого будут разработаны программы, обучающие дошкольников критическому и креативному мышлению в направлениях математики, естественных наук и технологий.Также будет внедрена система профессиональной сертификации для повышения квалификации, мастерства и психологической подготовки воспитателей.Вместе с тем на совещании были определены меры по организации содержательного досуга школьников.С этой целью школы "Баркамол авлод", спортивное общество "Ёшлик" и Центр ученической молодежи объединят в единую систему. Их оснастят в соответствии с современными направлениями и откроют новые кружки по иностранным языкам, искусственному интеллекту, программированию и анимации.Будет внедрена новая система развития туризма среди школьников. В центрах "Баркамол авлод" в Каракалпакстане, Хорезме, Самарканде, Бухаре и столице будут организованы детские туристические базы на 100 мест каждая. Ежегодно для 1 млн школьников будут организованы путешествия по Узбекистану.Президент поставил задачу по привлечению детей к летнему отдыху и полезным занятиям, организации спортивных соревнований, интеллектуальных игр и вечеров искусства.

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