https://uz.sputniknews.ru/20250516/vot-vam-fon-peregovorov-putin-odnoy-podpisyu-unizil-odnix-ispugal-drugix-49386020.html

Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других

Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других

Sputnik Узбекистан

Больше двух месяцев назад один из главных русофобских мозговых центров, Atlantic Counsil, опубликовал доклад на тему экзистенциального противостояния России и НАТО, который по всем признакам тянул на дорожную карту и общую долгосрочную стратегию коллективного Запада.

2025-05-16T16:55+0500

2025-05-16T16:55+0500

2025-05-16T16:55+0500

россия

владимир путин

украина

владимир зеленский

нато

аналитика

запад

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Вчера среди бесконечного потока новостей, связанных с переговорами в Стамбуле, немного затерялись два очень интересных заявления "с той стороны", пишет обозреватель РИА Новости.Во-первых, впервые с 2022 года представителей Украины не пригласили на основные мероприятия саммита НАТО, который пройдет в июне, а Зеленскому было прямо указано, что его присутствие нежелательно, так как это "может создать напряженность". Пикантность ситуации придает то, что тот, наоборот, с такой регулярностью принимал участие в каждом ежегодном саммите альянса, что по нему можно было проверять Биг-Бен, а количеству горячих объятий Зеленского с западными генералами и адмиралами могли позавидовать лучшие фильмы для взрослых.Во-вторых (только не падайте со стула), Bloomberg сообщил, что США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО (NRC), чья деятельность была полностью остановлена после начала СВО в 2022 году.Вот за что мы любим наших непартнеров, так это за их мужество, последовательность и принципиальность.Забавно, что чуть больше двух месяцев назад один из главных русофобских мозговых центров, Atlantic Counsil, опубликовал доклад на тему экзистенциального противостояния России и НАТО, который по всем признакам тянул на дорожную карту и общую долгосрочную стратегию коллективного Запада.Вот лишь несколько характерных пассажей из него:"Россия представляет собой наиболее прямую и серьезную угрозу безопасности стран — членов НАТО, и эта угроза продолжает нарастать"."Для эффективного противодействия России НАТО необходимо: одержать победу над Россией на Украине; сдерживать агрессию России в отношении союзников и партнеров альянса; ограничивать влияние России за пределами ее границ; подрывать способность и готовность России реализовывать свою ревизионистскую повестку"."Альянс должен формально распустить Совет НАТО — Россия до тех пор, пока Москва не продемонстрирует искреннее стремление к конструктивным отношениям".Возникает закономерный вопрос: правильно ли мы понимаем, что Россия таки "продемонстрировала искреннее стремление" или причина переобувания и снова вспыхнувшей любви в чем-то другом?Несложное сопоставление фактов показывает, что поворот заржавевшего натовского флюгера произошел синхронно (и, как водится, абсолютно случайно) с тремя новостями другой тональности:По мнению западных обозревателей, приветливое помахивание "Орешником" ненавязчиво сигнализирует: "Лучше договаривайтесь, а то хуже будет".В свою очередь присутствие специфических лиц на совещании с Верховным главнокомандующим в действительно критический момент может означать только одно: там обсуждались не только политические, но и военные сценарии на случай провала или срыва переговоров, а командующие получили на руки конкретные оперативные директивы и соответствующие полномочия.Что касается продления действия "Плана обороны Российской Федерации", то оно было также проведено категорически не случайно. Несмотря на то, что содержание самого документа совершенно секретно, есть данные, что он охватывает главные риски и угрозы государственной безопасности и регламентирует действия по развитию Вооруженных сил, обеспечению территориальной обороны, реализации программ вооружения, мобилизационной подготовке и задействованию сил ядерного сдерживания.С учетом того, что содержание "Плана обороны" не изменилось, а его предыдущая версия от 2015 года создавалась на фоне резко возросших военных угроз со стороны НАТО, его продление свидетельствует о том, что Россия рассматривает сегодняшнюю обстановку как очень непростую и требующую самых серьезных ответных мер.Судя по всему, деятели из НАТО без калькулятора расшифровали соответствующие сигналы, и они вызвали у них нешуточное сердцебиение и даже плохо скрываемую панику. На коллективную рану также пуд соли высыпал широко разошедшийся вчера доклад британского Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), в котором прямо указано, что Россия уже через два года будет иметь Вооруженные силы, сопоставимые с совокупным военным потенциалом альянса, а в случае ухода США из Европы той придется потратить не менее одного триллиона долларов и 25 лет, чтобы восполнить образовавшуюся в обороне брешь.К близким выводам приходит в своем недавнем докладе RAND Corporation, которая утверждает, что "НАТО не сможет защитить своих самых слабых членов. <…> Русские войска могут достичь Риги или Таллина через 36-60 часов", а мозговой центр RUSI заявил, что "российская промышленная мобилизация представляет для возможности НАТО защищаться конвенциональными средствами катастрофический риск".Владимир Путин не тратит лишних слов, когда можно просто пожелать нужным людям доброго здоровья виртуальными поздравительными открытками. Главное, чтобы не кашляли, а то мало ли что.

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2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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