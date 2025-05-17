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Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком
Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком
Sputnik Узбекистан
Это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
2025-05-17T17:40+0500
2025-05-17T17:40+0500
2025-05-17T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане разработана и принята Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025-2030 годы в соответствии со Стратегией "Узбекистан 2030", Глобальной инициативы по детскому раку (GICC), ЦУР при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международного медицинского университета Вены и других международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Представители министерств и ведомств, Ассоциации родителей, международных организаций, включая Офис Постоянного Координатора ООН в Узбекистане, ВОЗ, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), общественных объединений и эксперты отрасли обсудили пути реализации Стратегии.Было отмечено, что это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.Национальная стратегия открывает путь к модернизации здравоохранения, укрепляет кадровый и инфраструктурный потенциал и формирует единый подход к оказанию высококачественной медицинской помощи детям на всех уровнях.Участники подчеркнули важность комплексного подхода и обсудили ключевые элементы: Отмечалось, что Узбекистан уже сделал уверенные шаги вперед. Страна присоединилась к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком и стала участником Глобальной платформы по обеспечению лекарственными препаратами детей с заболеваниями раком. Благодаря этому сегодня дети в 16 медицинских учреждениях по всей стране получают безопасные, эффективные и бесплатные препараты.Было подчеркнуто, что ВОЗ продолжит поддерживать Узбекистан — особенно в вопросах налаживания системы управления, координации усилий и использования данных, чтобы стратегия заработала на практике.
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национальная стратегия рак здравоохранение оон юнисеф педиатрия
национальная стратегия рак здравоохранение оон юнисеф педиатрия
Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком
17:40 17.05.2025 (обновлено: 18:15 17.05.2025)
Это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
В Узбекистане разработана и принята Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025-2030 годы в соответствии со Стратегией "Узбекистан 2030", Глобальной инициативы по детскому раку (GICC), ЦУР при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международного медицинского университета Вены и других международных организаций. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
Представители министерств и ведомств, Ассоциации родителей, международных организаций, включая Офис Постоянного Координатора ООН в Узбекистане, ВОЗ, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), общественных объединений и эксперты отрасли обсудили пути реализации Стратегии.
Было отмечено, что это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
Национальная стратегия открывает путь к модернизации здравоохранения, укрепляет кадровый и инфраструктурный потенциал и формирует единый подход к оказанию высококачественной медицинской помощи детям на всех уровнях.
"Детский рак больше не является проблемой, с которой семьи борются в одиночку, это – это национальный приоритет. Стратегия соответствует нашему обязательству повысить показатели выживаемости как минимум до 60% и снизить показатели смертности в 2,5 раза к 2030 году, отражая передовой мировой опыт", – отметил министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаёров.
Участники подчеркнули важность комплексного подхода и обсудили ключевые элементы:
необходимость внедрения современных программ ранней диагностики и лечения;
совершенствования инфраструктуры медицинских учреждений;
подготовки квалифицированных кадров;
предоставление медицинской помощи посредством цифровизации онкологических услуг;
комплексные системы мониторинга;
пути психосоциальной и семейной поддержки.
"Разработка национальной стратегии по борьбе с детским раком — документа, включающего четкие цели, конкретные меры и необходимые ресурсы для спасения как можно большего числа детских жизней, — важный шаг для Узбекистана. Эта стратегия поможет расширить возможности оказания качественной помощи детям с онкологическими заболеваниями на основе реальных данных, собранных в стране", — сказала доктор Ашина Халакдина, глава офиса ВОЗ в Узбекистане.
Отмечалось, что Узбекистан уже сделал уверенные шаги вперед. Страна присоединилась к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком и стала участником Глобальной платформы по обеспечению лекарственными препаратами детей с заболеваниями раком. Благодаря этому сегодня дети в 16 медицинских учреждениях по всей стране получают безопасные, эффективные и бесплатные препараты.
"Многопрофильная стратегия борьбы с детским раком имеет решающее значение, поскольку она создает существенную возможность для ускорения прогресса в борьбе с раком и объединения всех ключевых структур. Такой коллективный подход важен, поскольку борьба с детским раком не только спасает жизни, но и снижает долгосрочную экономическую нагрузку на семьи и систему здравоохранения", — заявила Рехина Мария Кастижио, глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.
Было подчеркнуто, что ВОЗ продолжит поддерживать Узбекистан — особенно в вопросах налаживания системы управления, координации усилий и использования данных, чтобы стратегия заработала на практике.