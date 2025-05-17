https://uz.sputniknews.ru/20250517/uzbekistan-prinyal-natsionalnuyu-strategiyu-po-borbe-s-detskim-rakom-49407300.html

Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком

Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком

Sputnik Узбекистан

Это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.

2025-05-17T17:40+0500

2025-05-17T17:40+0500

2025-05-17T18:15+0500

узбекистан

онкология

лечение онкологии

здоровье

оон

юнисеф

воз

минздрав узбекистана

рак

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44257121_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_84896a48bf13f97031cc8bd250df26b4.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане разработана и принята Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025-2030 годы в соответствии со Стратегией "Узбекистан 2030", Глобальной инициативы по детскому раку (GICC), ЦУР при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международного медицинского университета Вены и других международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Представители министерств и ведомств, Ассоциации родителей, международных организаций, включая Офис Постоянного Координатора ООН в Узбекистане, ВОЗ, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), общественных объединений и эксперты отрасли обсудили пути реализации Стратегии.Было отмечено, что это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.Национальная стратегия открывает путь к модернизации здравоохранения, укрепляет кадровый и инфраструктурный потенциал и формирует единый подход к оказанию высококачественной медицинской помощи детям на всех уровнях.Участники подчеркнули важность комплексного подхода и обсудили ключевые элементы: Отмечалось, что Узбекистан уже сделал уверенные шаги вперед. Страна присоединилась к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком и стала участником Глобальной платформы по обеспечению лекарственными препаратами детей с заболеваниями раком. Благодаря этому сегодня дети в 16 медицинских учреждениях по всей стране получают безопасные, эффективные и бесплатные препараты.Было подчеркнуто, что ВОЗ продолжит поддерживать Узбекистан — особенно в вопросах налаживания системы управления, координации усилий и использования данных, чтобы стратегия заработала на практике.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

национальная стратегия рак здравоохранение оон юнисеф педиатрия